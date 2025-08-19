https://ria.ru/20250819/voennye-2036272628.html
Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ под Константиновкой
Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 19.08.2025
Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ под Константиновкой
Артиллеристы и операторы ударных БПЛА группировки войск "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерию ВСУ, а также замаскированные позиции... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T13:04:00+03:00
2025-08-19T13:04:00+03:00
2025-08-19T13:57:00+03:00
безопасность
константиновка
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036286033_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a6804918745de7ed6a8c09131cc279c.jpg
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Артиллеристы и операторы ударных БПЛА группировки войск "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерию ВСУ, а также замаскированные позиции противника под Константиновкой и на северском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В районе Константиновки подразделениями Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск выявлена огневая позиция вражеского миномета, а также укрытие личного состава во дворе полуразрушенного домовладения. Точными попаданиями 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" и ударных БПЛА миномет и вражеское укрытие были полностью уничтожены. На северском направлении расчетом БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады была выявлена замаскированная позиция вражеского 120-миллиметрового миномета в одной из лесополос. Мощным артиллерийским налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" цель была успешно и быстро поражена", - заявили в пресс-центре. Там отметили, что контрбатарейная борьба - это приоритетная задача. Подчеркивается, что лишение противника артиллерии и огневой поддержки, позволяет Российским подразделениям успешно продвигаться вперед.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036286033_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9eb6b6f65ae52d0af08a3351f40f0f6e.jpg
Уничтожение артиллерии и замаскированных позиций ВСУ под Константиновкой и на северском направлении
Артиллеристы российской группировки "Юг" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерию ВСУ, а также замаскированные позиции противника под Константиновкой и на северском направлении.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре группировки.
2025-08-19T13:04
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ под Константиновкой
Бойцы "Юга" уничтожили артиллерию ВСУ на Северском направлении