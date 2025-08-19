Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ под Константиновкой
13:04 19.08.2025
Российские военные уничтожили артиллерию ВСУ под Константиновкой
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Артиллеристы и операторы ударных БПЛА группировки войск "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерию ВСУ, а также замаскированные позиции противника под Константиновкой и на северском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В районе Константиновки подразделениями Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск выявлена огневая позиция вражеского миномета, а также укрытие личного состава во дворе полуразрушенного домовладения. Точными попаданиями 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" и ударных БПЛА миномет и вражеское укрытие были полностью уничтожены. На северском направлении расчетом БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады была выявлена замаскированная позиция вражеского 120-миллиметрового миномета в одной из лесополос. Мощным артиллерийским налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" цель была успешно и быстро поражена", - заявили в пресс-центре. Там отметили, что контрбатарейная борьба - это приоритетная задача. Подчеркивается, что лишение противника артиллерии и огневой поддержки, позволяет Российским подразделениям успешно продвигаться вперед.
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Артиллеристы и операторы ударных БПЛА группировки войск "Юг" ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерию ВСУ, а также замаскированные позиции противника под Константиновкой и на северском направлении, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В районе Константиновки подразделениями Добровольческого корпуса "Южной" группировки войск выявлена огневая позиция вражеского миномета, а также укрытие личного состава во дворе полуразрушенного домовладения. Точными попаданиями 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" и ударных БПЛА миномет и вражеское укрытие были полностью уничтожены. На северском направлении расчетом БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады была выявлена замаскированная позиция вражеского 120-миллиметрового миномета в одной из лесополос. Мощным артиллерийским налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" цель была успешно и быстро поражена", - заявили в пресс-центре.
Там отметили, что контрбатарейная борьба - это приоритетная задача.
Подчеркивается, что лишение противника артиллерии и огневой поддержки, позволяет Российским подразделениям успешно продвигаться вперед.
