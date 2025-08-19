https://ria.ru/20250819/voennye-2036185255.html

ФСБ опубликовала документы об опытах японских военных с чумными снарядами

ФСБ опубликовала документы об опытах японских военных с чумными снарядами

Японские военные, создававшие бактериологическое оружие, в годы Второй мировой войны проводили испытания своих бесчеловечных разработок, массово расстреливая... РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Японские военные, создававшие бактериологическое оружие, в годы Второй мировой войны проводили испытания своих бесчеловечных разработок, массово расстреливая пленных китайских партизан из пушек снарядами, начиненными бактериями чумы, сибирской язвы и холеры, будущих жертв к месту этих чудовищных опытов свозили со всей Маньчжурии, говорится в рассекреченных архивных документах ФСБ России. Во вторник исполняется 80 лет со дня окончания Маньчжурской стратегической наступательной операции (9–19 августа 1945 года), в ходе которой советские войска разгромили основные силы японской Квантунской армии и ее сателлитов. Император Японии Хирохито 14 августа 1945 года подписал указ о безоговорочной капитуляции, а через два дня, 16 августа, командующий Квантунской армии генерал армии Отодзо Ямада отдал приказ о прекращении боевых действий. Отряды смертиЯпонский генштаб планировал применять бактериологическое оружие непосредственно в ходе наступательных действий против Красной армии с целью вывода из строя ее живой силы. Кроме того, на случай отступления японских войск предполагалось заразить оставляемую территорию, чтобы вызвать массовые эпидемии в войсках противника и среди мирного населения, отметили в ФСБ. С этой целью на территории Маньчжурии в 1935-1936 годах были сформированы подразделения (отряды №№731 и 100 с подчиненными им филиалами), занимавшиеся разработкой бактериологического оружия и изучением способов его боевого применения. В ходе советско-японского конфликта в районе реки Халхин-Гол в 1939 году сотрудники отряда №731 при отступлении японских войск вылили в реку Халхин-Гол несколько баллонов с бактериями брюшного тифа, паратифа и дизентерии, чтобы отравить военнослужащих Красной армии и монгольских скотоводов. "Наиболее активно деятельность специально созданных бактериологических отрядов и их филиалов осуществлялась против Китая в 1940–1942 годах; опыты над живыми людьми и апробация способов заражения флоры и фауны активно практиковалась в 1941-1945 годах, а проведение диверсионных актов – в 1944-1945 годах", - подчеркнули в ФСБ. Молниеносное наступление советских войск сорвало планы Японии использовать в боевых действиях бактериологическое оружие. С целью скрыть следы преступной деятельности, командование Квантунской армии было вынуждено отдать приказ об уничтожении зданий отрядов №№ 731 и 100, их филиалов, лабораторной базы, накопленных запасов бактериологического оружия, документации, результатов экспериментов и прочее, добавили в российской спецслужбе. Вступление Советского Союза в августе 1945-го в войну против Японии и стремительное продвижение советских войск вглубь Маньчжурии лишило японцев возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран, признал генерал Ямада на допросе 1 декабря 1949 года в Хабаровске. Стрельба по пленным чумными снарядамиВ ходе разгрома Квантунской армии в советский плен сдались более 600 тысяч японских генералов, офицеров и солдат. В лагерях военнопленных и интернированных советские органы государственной безопасности в 1945–1948 годах проводили розыск японских военнослужащих и гражданских лиц, принимавших участие в разработке бактериологического оружия и способов его применения. Зимой 1948 года следователи Управления министерства государственной безопасности (МГБ) СССР по Читинской области в одном из лагерей военнопленных выявили майора медицинской службы, врача-бактериолога Като Цунэнори, принимавшего участие в разработках бактериологического оружия. В ходе следствия Цунэнори дал подробные показания о назначении так называемой "части Камо" (отряд №731) и ее командном составе, предоставил план территории штаба и лаборатории, проводившихся опытах, в том числе со смертоносными бактериями – возбудителями сибирской язвы (антракса), чумы, холеры и других, способах боевого применения бактериологического оружия (распыление с самолетов, использование в артиллерийских снарядах и прочее). На допросе 10 февраля 1948 года Цунэнори дал показания сотрудникам Следственного отдела Управления МГБ СССР по Читинской области о способах бактериологической диверсии против Советского Союза. "Опыты воздействия различных бактерий: чумы, холеры и сибирской язвы на органы человека производились в местечке "Хэйбэ", недалеко от Харбина. В этом местечке "Хэйбэ" находился штаб "части Камо". Опыты производились на китайцах и как правило кончались смертью. Умертвлялись посредством заражения бактериями, как правило, китайские партизаны или лица, сочувствующие им. Категория этих лиц свозилась в Хэйбэ со всей Маньчжурии", - рассказал Цунэнори. По его словам, он лично читал в штабе документ, из которого было ясно, что в Хэйбэ производились опыты по распространению бактерий посредством артиллерии. "Делалось это так. Несколько сот китайцев выводились в поле, а потом по ним стреляли из орудий снарядами, начиненными бактериями чумы, (сибирской) язвы или холеры. Спустя некоторое время собирали трупы и больных людей, подсчитывали процент заражаемости. Таким образом определялось качество бактерий", - вспоминал Цунэнори. Неимоверная жестокостьЦунэнори также высказал свое отношение к генералу Сиро Исии, который руководил отрядом №731. "Исии является аморальной личностью. Руководил опытами над живыми людьми, он с неимоверными жестокостями убил множество китайцев. Для него были также безразличны многочисленные жертвы, вплоть до смерти, которые приносили его сотрудники. Когда война оказалась проигранной для Японии, он имел полную возможность бросить руководимое им дело и людей и бежать в Японию на самолете и может быть где-либо благоденствует и здравствует. Он является не только врагом Советского Союза, он враг и для японцев", - сказал Цунэнори. В отряде №731 под руководством Исии велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти. По воспоминаниям сотрудников отряда №731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли несколько тысяч человек - китайцев, корейцев, русских, над которыми проводились жестокие опыты. По некоторым оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных в числе прочих использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда №731. Японские военные при разработке бактериологического оружия использовали и опыт Польши, где такие работы начались в 1920-х годах, рассказал ранее РИА Новости российский военный микробиолог, полковник в отставке Михаил Супотницкий. В 1936 году в Варшаве состоялась тайная конференция, на которую прибыла японская делегация научных работников из Главной базы управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии в Харбине (в него входили подразделения по разработке японского биологического и химического оружия, в том числе отряд №731). Японским военным тогда представили польские наработки по заражению людей во время военных действий возбудителями брюшного тифа, сыпного тифа, дизентерии, сибирской язвы и сапа.

