Владимиров: регулярные встречи с бизнесом помогают развитию Ставрополья

Владимиров: регулярные встречи с бизнесом помогают развитию Ставрополья

2025-08-19T14:30:00+03:00

ставропольский край

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с местными бизнесменами и обсудил вопросы сотрудничества региональной власти и бизнеса, совершенствование форм поддержки деловой активности, сообщает пресс-служба правительства региона. Предваряя обсуждение, глава края отметил важность проведения подобных встреч, которые позволяют при личном общении очертить круг наиболее важных вопросов в сфере предпринимательства. "В этом году мы впервые перешагнули планку в 300 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня вы являетесь основой краевой экономики. Поэтому стараюсь регулярно проводить такие встречи и лично вникать в проблематику в прямом диалоге с бизнес-сообществом", – подчеркнул Владимиров. Отдельно губернатор поблагодарил ставропольских предпринимателей за помощь участникам специальной военной операции. Он сообщил, что в крае работает отдельная программа поддержки предпринимательских инициатив ставропольцев, которые возвращаются из зоны СВО. Во время встречи был озвучен ряд важных инициатив, которые нашли решение или будут проработаны в краевом правительстве. В частности, руководитель предприятия, специализирующегося на производстве компонентов для волоконно-оптических линий связи, обратился к главе края с предложением о создании в регионе площадки, которая объединит высокотехнологические компании. Такое решение, по его словам, станет дополнительным импульсом для развития в крае инновационного малого и среднего бизнеса. В ответ на обращение глава края сообщил, что в данный момент на базе одного из крупных предприятий Ставрополя начато формирование технопарка, нацеленного на объединение именно таких предприятий, специализирующихся на выпуске высокотехнологичной продукции. Его формирование должно завершиться в течение полутора лет. Другое обращение касалось создания в крае центра беспилотной авиации. По задумке такой центр объединит всех ставропольских производителей БПЛА и поможет в координации работы при реализации программы по производству беспилотных летательных аппаратов для гражданского сектора экономики и в первую очередь для отрасли АПК. Предложение будет проработано в правительстве края. Обсуждены механизмы поддержки предприятий легкой промышленности. Одной из проблем на сегодняшний день является нехватка специалистов для работы на современном швейном оборудовании. Владимиров обратил внимание на существенном увеличении в регионе бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования края и распорядился включить в перечень поддерживаемых профессий подготовку кадров для легкой промышленности. В этой связи были затронуты вопросы организации более тесного взаимодействия бизнеса и учебных заведений края. Такой диалог поможет эффективнее определять потребность в конкретных специалистах и корректировать учебные программы. Решение нашли и другие вопросы, поднятые на встрече.

