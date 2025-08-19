https://ria.ru/20250819/vladimirov-2036293982.html
Владимиров: регулярные встречи с бизнесом помогают развитию Ставрополья
Владимиров: регулярные встречи с бизнесом помогают развитию Ставрополья - РИА Новости, 19.08.2025
Владимиров: регулярные встречи с бизнесом помогают развитию Ставрополья
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с местными бизнесменами и обсудил вопросы сотрудничества региональной власти и бизнеса,... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:30:00+03:00
2025-08-19T14:30:00+03:00
2025-08-19T14:32:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036292628_0:121:1920:1201_1920x0_80_0_0_ea12539e1cb2a4a37e6ab6396ee396f5.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с местными бизнесменами и обсудил вопросы сотрудничества региональной власти и бизнеса, совершенствование форм поддержки деловой активности, сообщает пресс-служба правительства региона. Предваряя обсуждение, глава края отметил важность проведения подобных встреч, которые позволяют при личном общении очертить круг наиболее важных вопросов в сфере предпринимательства. "В этом году мы впервые перешагнули планку в 300 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня вы являетесь основой краевой экономики. Поэтому стараюсь регулярно проводить такие встречи и лично вникать в проблематику в прямом диалоге с бизнес-сообществом", – подчеркнул Владимиров. Отдельно губернатор поблагодарил ставропольских предпринимателей за помощь участникам специальной военной операции. Он сообщил, что в крае работает отдельная программа поддержки предпринимательских инициатив ставропольцев, которые возвращаются из зоны СВО. Во время встречи был озвучен ряд важных инициатив, которые нашли решение или будут проработаны в краевом правительстве. В частности, руководитель предприятия, специализирующегося на производстве компонентов для волоконно-оптических линий связи, обратился к главе края с предложением о создании в регионе площадки, которая объединит высокотехнологические компании. Такое решение, по его словам, станет дополнительным импульсом для развития в крае инновационного малого и среднего бизнеса. В ответ на обращение глава края сообщил, что в данный момент на базе одного из крупных предприятий Ставрополя начато формирование технопарка, нацеленного на объединение именно таких предприятий, специализирующихся на выпуске высокотехнологичной продукции. Его формирование должно завершиться в течение полутора лет. Другое обращение касалось создания в крае центра беспилотной авиации. По задумке такой центр объединит всех ставропольских производителей БПЛА и поможет в координации работы при реализации программы по производству беспилотных летательных аппаратов для гражданского сектора экономики и в первую очередь для отрасли АПК. Предложение будет проработано в правительстве края. Обсуждены механизмы поддержки предприятий легкой промышленности. Одной из проблем на сегодняшний день является нехватка специалистов для работы на современном швейном оборудовании. Владимиров обратил внимание на существенном увеличении в регионе бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования края и распорядился включить в перечень поддерживаемых профессий подготовку кадров для легкой промышленности. В этой связи были затронуты вопросы организации более тесного взаимодействия бизнеса и учебных заведений края. Такой диалог поможет эффективнее определять потребность в конкретных специалистах и корректировать учебные программы. Решение нашли и другие вопросы, поднятые на встрече.
https://ria.ru/20250819/vladimirov-2036264607.html
https://ria.ru/20250723/vladimirov-2030875233.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036292628_64:0:1708:1233_1920x0_80_0_0_aad2fbde734c78b62308f0c2e79e3609.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Владимиров: регулярные встречи с бизнесом помогают развитию Ставрополья
Губернатор Владимиров: встречи с бизнесом помогают развитию Ставропольского края
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с местными бизнесменами и обсудил вопросы сотрудничества региональной власти и бизнеса, совершенствование форм поддержки деловой активности, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предваряя обсуждение, глава края отметил важность проведения подобных встреч, которые позволяют при личном общении очертить круг наиболее важных вопросов в сфере предпринимательства.
"В этом году мы впервые перешагнули планку в 300 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня вы являетесь основой краевой экономики. Поэтому стараюсь регулярно проводить такие встречи и лично вникать в проблематику в прямом диалоге с бизнес-сообществом", – подчеркнул Владимиров.
Отдельно губернатор поблагодарил ставропольских предпринимателей за помощь участникам специальной военной операции. Он сообщил, что в крае работает отдельная программа поддержки предпринимательских инициатив ставропольцев, которые возвращаются из зоны СВО.
Во время встречи был озвучен ряд важных инициатив, которые нашли решение или будут проработаны в краевом правительстве.
В частности, руководитель предприятия, специализирующегося на производстве компонентов для волоконно-оптических линий связи, обратился к главе края с предложением о создании в регионе площадки, которая объединит высокотехнологические компании. Такое решение, по его словам, станет дополнительным импульсом для развития в крае инновационного малого и среднего бизнеса.
В ответ на обращение глава края сообщил, что в данный момент на базе одного из крупных предприятий Ставрополя начато формирование технопарка, нацеленного на объединение именно таких предприятий, специализирующихся на выпуске высокотехнологичной продукции. Его формирование должно завершиться в течение полутора лет.
Другое обращение касалось создания в крае центра беспилотной авиации. По задумке такой центр объединит всех ставропольских производителей БПЛА и поможет в координации работы при реализации программы по производству беспилотных летательных аппаратов для гражданского сектора экономики и в первую очередь для отрасли АПК. Предложение будет проработано в правительстве края.
Обсуждены механизмы поддержки предприятий легкой промышленности. Одной из проблем на сегодняшний день является нехватка специалистов для работы на современном швейном оборудовании. Владимиров обратил внимание на существенном увеличении в регионе бюджетных мест в организациях среднего профессионального образования края и распорядился включить в перечень поддерживаемых профессий подготовку кадров для легкой промышленности.
В этой связи были затронуты вопросы организации более тесного взаимодействия бизнеса и учебных заведений края. Такой диалог поможет эффективнее определять потребность в конкретных специалистах и корректировать учебные программы.
Решение нашли и другие вопросы, поднятые на встрече.