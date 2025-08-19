https://ria.ru/20250819/vladimirov-2036264607.html

Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от западных товаров

Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от западных товаров - РИА Новости, 19.08.2025

Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от западных товаров

Развивая собственное производство в Ставропольском крае, сократим зависимость от иностранных поставок, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T12:16:00+03:00

2025-08-19T12:16:00+03:00

2025-08-19T12:16:00+03:00

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_9a0d50623eca4e48c1b658f8626fbd8f.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Развивая собственное производство в Ставропольском крае, сократим зависимость от иностранных поставок, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. На Ставрополье появится новое высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке сельхозпродукции. Это завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала, который построят в Советском округе. Планируется, что это производство начнет работать в 2028 году. При выходе на полную мощность оно будет выпускать до 16 тысяч тонн продукции в год. Предприятие даст 65 новых рабочих мест и до 1 миллиарда рублей налогов ежегодно. Продукция завода востребована в пищевой и фармацевтической промышленности. Ее используют при производстве йогуртов, кондитерских изделий, соусов, а также таблетированных лекарств. "Строительство завода поможет достижению целей нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Сегодня больше двух третей модифицированного крахмала на российском рынке — это импорт. Развивая производство в нашем крае, мы сможем сократить зависимость от иностранных поставок. Поручил Минэкономразвития края оказать поддержку выполнению проекта", - написал Владимиров в своем телеграм-канале. В Ставропольском крае в рамках реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" инвестпроектам и проектам, востребованным в сфере импортозамещения, оказывается всесторонняя поддержка.

https://ria.ru/20250723/vladimirov-2030875233.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров