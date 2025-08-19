Рейтинг@Mail.ru
Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от западных товаров - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
12:16 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/vladimirov-2036264607.html
Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от западных товаров
Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от западных товаров - РИА Новости, 19.08.2025
Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от западных товаров
Развивая собственное производство в Ставропольском крае, сократим зависимость от иностранных поставок, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:16:00+03:00
2025-08-19T12:16:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_9a0d50623eca4e48c1b658f8626fbd8f.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Развивая собственное производство в Ставропольском крае, сократим зависимость от иностранных поставок, заявил губернатор региона Владимир Владимиров. На Ставрополье появится новое высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке сельхозпродукции. Это завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала, который построят в Советском округе. Планируется, что это производство начнет работать в 2028 году. При выходе на полную мощность оно будет выпускать до 16 тысяч тонн продукции в год. Предприятие даст 65 новых рабочих мест и до 1 миллиарда рублей налогов ежегодно. Продукция завода востребована в пищевой и фармацевтической промышленности. Ее используют при производстве йогуртов, кондитерских изделий, соусов, а также таблетированных лекарств. "Строительство завода поможет достижению целей нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Сегодня больше двух третей модифицированного крахмала на российском рынке — это импорт. Развивая производство в нашем крае, мы сможем сократить зависимость от иностранных поставок. Поручил Минэкономразвития края оказать поддержку выполнению проекта", - написал Владимиров в своем телеграм-канале. В Ставропольском крае в рамках реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" инвестпроектам и проектам, востребованным в сфере импортозамещения, оказывается всесторонняя поддержка.
https://ria.ru/20250723/vladimirov-2030875233.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_50:0:1757:1280_1920x0_80_0_0_712e429f68430819c809b76ae7fb614d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от западных товаров

Владимиров: развивая производство, сократим зависимость от иностранных поставок

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Развивая собственное производство в Ставропольском крае, сократим зависимость от иностранных поставок, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
На Ставрополье появится новое высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке сельхозпродукции. Это завод по выпуску модифицированного кукурузного крахмала, который построят в Советском округе. Планируется, что это производство начнет работать в 2028 году. При выходе на полную мощность оно будет выпускать до 16 тысяч тонн продукции в год. Предприятие даст 65 новых рабочих мест и до 1 миллиарда рублей налогов ежегодно.
Продукция завода востребована в пищевой и фармацевтической промышленности. Ее используют при производстве йогуртов, кондитерских изделий, соусов, а также таблетированных лекарств.
"Строительство завода поможет достижению целей нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Сегодня больше двух третей модифицированного крахмала на российском рынке — это импорт. Развивая производство в нашем крае, мы сможем сократить зависимость от иностранных поставок. Поручил Минэкономразвития края оказать поддержку выполнению проекта", - написал Владимиров в своем телеграм-канале.
В Ставропольском крае в рамках реализации краевой госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" инвестпроектам и проектам, востребованным в сфере импортозамещения, оказывается всесторонняя поддержка.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Владимиров поставил задачу по привлечению инвестиций на Ставрополье
23 июля, 16:10
 
Ставропольский крайСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала