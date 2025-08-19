Самая масштабная операция наших ВКС России: результат видно даже из космоса
Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы продолжают наносить мощные удары по инфраструктуре ВСУ в ответ на атаки БПЛА по российской территории.
Сильный удар был нанесен по производству ГСМ для нужд украинской армии в результате атаки по Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, точным попаданием уничтожено 100 украинских БПЛА большой дальности, в Одессе уничтожены склады с БЭК.
Шлейф на 140 километров
Особенно мощный удар был нанесен объектам в городе Кременчуг, где расположен нефтеперерабатывающей завод, который снабжает горючим военную группировку ВСУ на Донбассе.
В городе прогремели "десятки" взрывов, удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре.
В результате на Кременчугском НПЗ возник огромной силы пожар, который, по данным украинских источников, "до сих пор не удается потушить, а дым виден из космоса и дошел уже до Кривого Рога, откуда ветер его несет на Херсон".
"После ударов думал, что уже почти ничего не осталось от города".
Подробности массированной атаки сообщил в своем телеграмм-канале подпольщик Сергей Лебедев.
Ликвидация пожара в Киеве, Украина
Ликвидация пожара в Киеве, Украина
"После ударов сегодняшней ночью я думал, что уже почти не осталось от города ничего…… Емкости на НПЗ и в других местах хранения уничтожены. Кроме этого, уничтожена военная техника западного образца, снятая с консервации и приведённая в боевое состояние. Точных цифр пока нет, но более двух десятков — точно." — написал Лебедев.
Всего было подпольщик насчитал 10 ударов, причем некоторые из них шли сериями 5-7 ударов.
Также, по данным Лебедева, был уничтожен склад с минами и снарядами, и частично разрушен железнодорожный узел.
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
"В плане ГСМ бандеровцам нанесён тяжёлый урон. Можно с уверенностью ожидать проблемы с заправкой техники на ЛБС. А значит, с ЛБС скоро придут очень хорошие новости." — подытожил подпольщик.
Украина без газа
Мощный прилет зафиксирован по компрессорной станции "Лубны" магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород", через которую идёт снабжение центральных областей Украины в Полтавской области.
По данным телеграмм-канала "Донбасский партизан", удар был нанесен 18 БПЛА "Герань-2", в результате возник сильный пожар и получили повреждения два машинных зала, трансформаторы, система маслоснабжения и резервуары с техническим маслом.
Дрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон "Герань-2" в небе Украины
"Работа объекта полностью остановлена, транзит газа парализован", — написали в телеграмм-канале.
Также в телеграм-канале сообщили об атаке в Черниговской области, группа БПЛА "Герань-2" по территории 332-го арсенала ракетного вооружения.
"Удар пришёлся вблизи открытой площадки хранения, вызвав пожар и детонацию транспортного оборудования", — написал телеграмм-канал.
В результате были уничтожены два погрузчика, получили повреждения ангары временного содержания боеприпасов и сгорели полевые мастерские для обслуживания авиационных средств поражения.
Стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Сто ударных БПЛА
Российские ВС уничтожили до 100 украинских беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. О чем сообщили в Министерстве обороны.
По позиции было точное попадание ракеты российского комплекса "Искандер-М". В результате удара также поражено 16 единиц грузовой техники и "нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов".
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Также в ведомстве рассказали, что расчеты БПЛА "Герань-2" точными ударами поразили подразделения спецназа ГУР ВСУ в районе населенного пункта Жадово в Черниговской области.
Одесса в огне
Мощная атака была на днях по объектам в Одессе, прошлой ночью ее сотрясали сильнейшие взрывы, которые были слышны по всему городу — от пригородов до центра. В результате вспыхнули многочисленные пожары.
Под ударом, по данным телеграмм-канала "Герань цветущая", оказались районы: "Гидропорт, Таирово, центр, Черемушки, Усатово, Дачное".
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. Кадр видео
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. Кадр видео
Телеграмм-канал Condottiero сообщает, что в районе Дачного были поражены склады с морскими безэкипажными катерами (БЭК), а в Усатово — электроподстанция.
Как видим, российские ВС дают достойный ответ на провокации ВСУ, неуклонно приближая дату окончания СВО.