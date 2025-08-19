https://ria.ru/20250819/vks-2036359704.html

Самая масштабная операция наших ВКС России: результат видно даже из космоса

Самая масштабная операция наших ВКС России: результат видно даже из космоса - РИА Новости, 19.08.2025

Самая масштабная операция наших ВКС России: результат видно даже из космоса

Российские вооруженные силы продолжают наносить мощные удары по инфраструктуре ВСУ в ответ на атаки БПЛА по российской территории. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T17:40:00+03:00

2025-08-19T17:40:00+03:00

2025-08-19T18:56:00+03:00

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российские вооруженные силы продолжают наносить мощные удары по инфраструктуре ВСУ в ответ на атаки БПЛА по российской территории.Сильный удар был нанесен по производству ГСМ для нужд украинской армии в результате атаки по Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, точным попаданием уничтожено 100 украинских БПЛА большой дальности, в Одессе уничтожены склады с БЭК.Шлейф на 140 километровОсобенно мощный удар был нанесен объектам в городе Кременчуг, где расположен нефтеперерабатывающей завод, который снабжает горючим военную группировку ВСУ на Донбассе.В городе прогремели "десятки" взрывов, удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре.В результате на Кременчугском НПЗ возник огромной силы пожар, который, по данным украинских источников, "до сих пор не удается потушить, а дым виден из космоса и дошел уже до Кривого Рога, откуда ветер его несет на Херсон"."После ударов думал, что уже почти ничего не осталось от города".Подробности массированной атаки сообщил в своем телеграмм-канале подпольщик Сергей Лебедев."После ударов сегодняшней ночью я думал, что уже почти не осталось от города ничего…… Емкости на НПЗ и в других местах хранения уничтожены. Кроме этого, уничтожена военная техника западного образца, снятая с консервации и приведённая в боевое состояние. Точных цифр пока нет, но более двух десятков — точно." — написал Лебедев.Всего было подпольщик насчитал 10 ударов, причем некоторые из них шли сериями 5-7 ударов.Также, по данным Лебедева, был уничтожен склад с минами и снарядами, и частично разрушен железнодорожный узел."В плане ГСМ бандеровцам нанесён тяжёлый урон. Можно с уверенностью ожидать проблемы с заправкой техники на ЛБС. А значит, с ЛБС скоро придут очень хорошие новости." — подытожил подпольщик.Украина без газаМощный прилет зафиксирован по компрессорной станции "Лубны" магистрального газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород", через которую идёт снабжение центральных областей Украины в Полтавской области.По данным телеграмм-канала "Донбасский партизан", удар был нанесен 18 БПЛА "Герань-2", в результате возник сильный пожар и получили повреждения два машинных зала, трансформаторы, система маслоснабжения и резервуары с техническим маслом."Работа объекта полностью остановлена, транзит газа парализован", — написали в телеграмм-канале.Также в телеграм-канале сообщили об атаке в Черниговской области, группа БПЛА "Герань-2" по территории 332-го арсенала ракетного вооружения."Удар пришёлся вблизи открытой площадки хранения, вызвав пожар и детонацию транспортного оборудования", — написал телеграмм-канал.В результате были уничтожены два погрузчика, получили повреждения ангары временного содержания боеприпасов и сгорели полевые мастерские для обслуживания авиационных средств поражения.Сто ударных БПЛАРоссийские ВС уничтожили до 100 украинских беспилотников самолетного типа большой дальности UJ-22 и "Паляница" в месте подготовки к запуску. О чем сообщили в Министерстве обороны.По позиции было точное попадание ракеты российского комплекса "Искандер-М". В результате удара также поражено 16 единиц грузовой техники и "нанесено поражение центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов".Также в ведомстве рассказали, что расчеты БПЛА "Герань-2" точными ударами поразили подразделения спецназа ГУР ВСУ в районе населенного пункта Жадово в Черниговской области.Одесса в огнеМощная атака была на днях по объектам в Одессе, прошлой ночью ее сотрясали сильнейшие взрывы, которые были слышны по всему городу — от пригородов до центра. В результате вспыхнули многочисленные пожары.Под ударом, по данным телеграмм-канала "Герань цветущая", оказались районы: "Гидропорт, Таирово, центр, Черемушки, Усатово, Дачное".Телеграмм-канал Condottiero сообщает, что в районе Дачного были поражены склады с морскими безэкипажными катерами (БЭК), а в Усатово — электроподстанция.Как видим, российские ВС дают достойный ответ на провокации ВСУ, неуклонно приближая дату окончания СВО.

