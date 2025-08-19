https://ria.ru/20250819/verkhnevolzhe-2036326378.html

В Верхневолжье приняты программы борьбы с сердечными и онкозаболеваниями

В Верхневолжье приняты программы борьбы с сердечными и онкозаболеваниями - РИА Новости, 19.08.2025

В Верхневолжье приняты программы борьбы с сердечными и онкозаболеваниями

Новые региональные программы на период до 2030 года по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями утверждены во вторник на заседании... РИА Новости, 19.08.2025

тверская область

игорь руденя

тверская область

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новые региональные программы на период до 2030 года по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями утверждены во вторник на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Данные направления глава региона считает важнейшими для решения задач по повышению продолжительности и качества жизни жителей Тверской области. В настоящее время эта работа ведется, в том числе, по президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", отметили в пресс-службе областного правительства. За время действия предыдущей региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2019-2024 годах было создано два областных сосудистых центра, шесть первичных сосудистых отделений в Твери и муниципалитетах, центр для больных с хронической сердечной недостаточностью на базе областного кардиодиспансера. Для медорганизаций приобретено более 500 единиц специализированного оборудования. Среди задач новой программы – совершенствование системы первичной и скорой помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, внедрение новейших технологий диагностики, лечения и профилактики болезней системы кровообращения, реабилитационного направления, укрепление материально-технической базы медорганизаций, увеличение охвата пациентов диспансеризацией. В частности, предусмотрено увеличение количества нейрохирургических операций, проведение радиочастотных абляций. В свою очередь, в онкологии акцент делается на расширении высокотехнологичных видов помощи и охвата первичной диагностикой, повышении доступности медицинских услуг. В 2019-2024 годах для онкослужбы было приобретено более 130 единиц оборудования, создано шесть центров амбулаторной онкологической помощи. Активно велась скрининговая кампания. Задачи на ближайшие шесть лет – совершенствование системы профилактики онкозаболеваний и маршрутизации пациентов, внедрение современных методов лечения и диагностики, техническое оснащение профильных учреждений. Так, в числе мероприятий программы – расширение спектра противоопухолевой лекарственной терапии и схем химиотерапии, экспертных консилиумов, возможностей телемедицины.

тверская область

2025

Новости

игорь руденя, тверская область