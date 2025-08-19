Рейтинг@Mail.ru
В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине
10:56 19.08.2025 (обновлено: 21:48 19.08.2025)
В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине
Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, его необходимо лишить власти, пишет The American Conservative. РИА Новости, 19.08.2025
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир путин
евросоюз
встреча путина и трампа на аляске
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, его необходимо лишить власти, пишет The American Conservative."Миру мешает не Путин или Трамп, а Зеленский", — говорится в публикации.Обозреватель предупредил, что власть Зеленского, не желающего завершать боевые действия, угрожает не только самой Украине, но и всему остальному миру.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.На переговорах обсудили втом числе и возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским.
украина
сша
в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, его необходимо лишить власти, пишет The American Conservative.
"Миру мешает не Путин или Трамп, а Зеленский", — говорится в публикации.
Обозреватель предупредил, что власть Зеленского, не желающего завершать боевые действия, угрожает не только самой Украине, но и всему остальному миру.
Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.
Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
На переговорах обсудили втом числе и возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским.
