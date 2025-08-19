https://ria.ru/20250819/uslovie-2036246433.html
В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине
В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.08.2025
В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине
Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, его необходимо лишить власти, пишет The American Conservative. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:56:00+03:00
2025-08-19T10:56:00+03:00
2025-08-19T21:48:00+03:00
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, его необходимо лишить власти, пишет The American Conservative."Миру мешает не Путин или Трамп, а Зеленский", — говорится в публикации.Обозреватель предупредил, что власть Зеленского, не желающего завершать боевые действия, угрожает не только самой Украине, но и всему остальному миру.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.На переговорах обсудили втом числе и возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским.
