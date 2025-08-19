https://ria.ru/20250819/uslovie-2036246433.html

В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине

В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 19.08.2025

В США назвали новое условие для завершения конфликта на Украине

Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, его необходимо лишить власти, пишет The American Conservative. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:56:00+03:00

2025-08-19T10:56:00+03:00

2025-08-19T21:48:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

владимир путин

евросоюз

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036163483_0:145:3070:1872_1920x0_80_0_0_ff49e35512b63812d58c1d9c4f02a87f.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский мешает наступлению мира на Украине, его необходимо лишить власти, пишет The American Conservative."Миру мешает не Путин или Трамп, а Зеленский", — говорится в публикации.Обозреватель предупредил, что власть Зеленского, не желающего завершать боевые действия, угрожает не только самой Украине, но и всему остальному миру.Агентство AFP со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США, что готов встретиться с Зеленским.Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.На переговорах обсудили втом числе и возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Зеленским.

https://ria.ru/20250819/spectator-2036235339.html

https://ria.ru/20250819/vstrecha-2036224464.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске