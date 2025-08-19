https://ria.ru/20250819/ukraina-2036393797.html

В Павлограде прогремел взрыв

В Павлограде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканала ICTV.

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины, сообщил украинский телеканала ICTV. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "В Павлограде на Днепропетровщине (в Днепропетровской области - ред.) слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

