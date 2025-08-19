Рейтинг@Mail.ru
ООН сочла прямое взаимодействие России и Украины важным
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 19.08.2025
ООН сочла прямое взаимодействие России и Украины важным
ООН сочла прямое взаимодействие России и Украины важным - РИА Новости, 19.08.2025
ООН сочла прямое взаимодействие России и Украины важным
ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в... РИА Новости, 19.08.2025
ООН, 19 авг - РИА Новости. ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в конфликт сторонами, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. "Я думаю, что, безусловно, важно, чтобы те стороны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, могли напрямую общаться друг с другом", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Он также приветствовал дипломатические усилия по Украине, предпринимаемые США.
ООН сочла прямое взаимодействие России и Украины важным

Дюжаррик указал на важность прямого взаимодействия России и Украины

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 19 авг - РИА Новости. ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в конфликт сторонами, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
"Я думаю, что, безусловно, важно, чтобы те стороны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, могли напрямую общаться друг с другом", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Он также приветствовал дипломатические усилия по Украине, предпринимаемые США.
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
