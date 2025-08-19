https://ria.ru/20250819/ukraina-2036393168.html

ООН сочла прямое взаимодействие России и Украины важным

ООН сочла прямое взаимодействие России и Украины важным - РИА Новости, 19.08.2025

ООН сочла прямое взаимодействие России и Украины важным

ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T21:07:00+03:00

2025-08-19T21:07:00+03:00

2025-08-19T21:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

стефан дюжаррик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000557327_0:17:3072:1744_1920x0_80_0_0_341a0ed071ea8d2327262c3f38449610.jpg

ООН, 19 авг - РИА Новости. ООН в свете заявлений об организации встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского считает важным прямое взаимодействие между вовлеченными в конфликт сторонами, заявил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. "Я думаю, что, безусловно, важно, чтобы те стороны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, могли напрямую общаться друг с другом", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Он также приветствовал дипломатические усилия по Украине, предпринимаемые США.

https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, стефан дюжаррик, оон