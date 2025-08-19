Рейтинг@Mail.ru
Белый дом допустил поддержку Украины в воздухе как гарантию безопасности
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 19.08.2025 (обновлено: 20:54 19.08.2025)
Белый дом допустил поддержку Украины в воздухе как гарантию безопасности
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США в "воздухе" является возможной опцией в рамках предоставления Киеву будущих гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Это вариант и возможность. Я бы определенно ничего не исключала из военных вариантов, которые есть в распоряжении президента", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США в "воздухе" является возможной опцией в рамках предоставления Киеву будущих гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это вариант и возможность. Я бы определенно ничего не исключала из военных вариантов, которые есть в распоряжении президента", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреВооруженные силы США
 
 
