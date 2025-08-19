https://ria.ru/20250819/ukraina-2036390783.html
Белый дом допустил поддержку Украины в воздухе как гарантию безопасности
Белый дом допустил поддержку Украины в воздухе как гарантию безопасности - РИА Новости, 19.08.2025
Белый дом допустил поддержку Украины в воздухе как гарантию безопасности
Поддержка Украины со стороны США в "воздухе" является возможной опцией в рамках предоставления Киеву будущих гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:46:00+03:00
2025-08-19T20:46:00+03:00
2025-08-19T20:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США в "воздухе" является возможной опцией в рамках предоставления Киеву будущих гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Это вариант и возможность. Я бы определенно ничего не исключала из военных вариантов, которые есть в распоряжении президента", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036310179.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Вооруженные силы США
Белый дом допустил поддержку Украины в воздухе как гарантию безопасности
Левитт назвала поддержку в воздухе возможной гарантией США для Украины