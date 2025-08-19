https://ria.ru/20250819/ukraina-2036390783.html

Белый дом допустил поддержку Украины в воздухе как гарантию безопасности

2025-08-19T20:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

в мире

вооруженные силы сша

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Поддержка Украины со стороны США в "воздухе" является возможной опцией в рамках предоставления Киеву будущих гарантий безопасности, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Это вариант и возможность. Я бы определенно ничего не исключала из военных вариантов, которые есть в распоряжении президента", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.

украина, сша, в мире, вооруженные силы сша