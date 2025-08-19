Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 19.08.2025 (обновлено: 00:00 20.08.2025)
https://ria.ru/20250819/ukraina-2036390064.html
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине
Для "хорошей сделки" по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-19T20:42:00+03:00
2025-08-20T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Для "хорошей сделки" по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036386817.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине

Белый дом: для сделки по Украине обе стороны должны остаться немного недовольны

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Для "хорошей сделки" по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
Вчера, 20:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала