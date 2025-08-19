https://ria.ru/20250819/ukraina-2036390064.html
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине - РИА Новости, 20.08.2025
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине
Для "хорошей сделки" по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-19T20:42:00+03:00
2025-08-19T20:42:00+03:00
2025-08-20T00:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Для "хорошей сделки" по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036386817.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия
В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине
Белый дом: для сделки по Украине обе стороны должны остаться немного недовольны