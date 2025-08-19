https://ria.ru/20250819/ukraina-2036390064.html

В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине

В Белом доме назвали условие для "хорошей сделки" по Украине

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Для "хорошей сделки" по Украине обе стороны конфликта должны остаться немного недовольными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.

