США помогут с координацией по гарантиям для Киева, заявил Белый дом
Левитт: США помогут с координацией по гарантиям безопасности для Украины
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы:
- американских военных на Украине не будет;
- Дональд Трамп понимает, что будущие гарантии безопасности для Киева должны оставаться в силе и после завершения срока его президентства;
- поддержка Украины со стороны США "в воздухе" является возможной опцией в рамках предоставления будущих гарантий безопасности;
- в урегулировании украинского конфликта появился свет в конце туннеля;
- для "хорошей сделки" обе стороны должны остаться немного недовольными;
- США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины.
По информации агентства Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ.
Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.