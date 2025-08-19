https://ria.ru/20250819/ukraina-2036387081.html

США помогут с координацией по гарантиям для Киева, заявил Белый дом

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

европа

евросоюз

дональд трамп

владимир путин

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы:Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины.По информации агентства Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.Встреча в Белом домеНакануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.

сша

украина

европа

россия

в мире, сша, украина, европа, евросоюз, дональд трамп, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато, еврокомиссия, владимир зеленский