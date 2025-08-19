Рейтинг@Mail.ru
США помогут с координацией по гарантиям для Киева, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:29 19.08.2025 (обновлено: 20:59 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/ukraina-2036387081.html
США помогут с координацией по гарантиям для Киева, заявил Белый дом
США помогут с координацией по гарантиям для Киева, заявил Белый дом - РИА Новости, 19.08.2025
США помогут с координацией по гарантиям для Киева, заявил Белый дом
США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:29:00+03:00
2025-08-19T20:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
европа
евросоюз
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036392029_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_9aac776923b7cc7a92e7581cfaee5876.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы:Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины.По информации агентства Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.Встреча в Белом домеНакануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.
https://ria.ru/20250819/tramp-2036310179.html
https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html
https://ria.ru/20250819/lidery-2036228483.html
сша
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036392029_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ae3e617836054fc7bea663c60309b8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, европа, евросоюз, дональд трамп, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, нато, еврокомиссия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Евросоюз, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Еврокомиссия, Владимир Зеленский
США помогут с координацией по гарантиям для Киева, заявил Белый дом

Левитт: США помогут с координацией по гарантиям безопасности для Украины

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности Украине и, возможно, предоставят другие средства, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ключевые тезисы:
  • американских военных на Украине не будет;
  • Дональд Трамп понимает, что будущие гарантии безопасности для Киева должны оставаться в силе и после завершения срока его президентства;
  • поддержка Украины со стороны США "в воздухе" является возможной опцией в рамках предоставления будущих гарантий безопасности;
  • в урегулировании украинского конфликта появился свет в конце туннеля;
  • для "хорошей сделки" обе стороны должны остаться немного недовольными;
  • США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Вчера, 15:25
Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины.
По информации агентства Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00

Встреча в Белом доме

Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
СМИ рассказали, как европейские лидеры осыпали Трампа комплиментами
Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЕвропаЕвросоюзДональд ТрампВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОЕврокомиссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала