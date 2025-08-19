Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 19.08.2025 (обновлено: 20:27 19.08.2025)
Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании
Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании - РИА Новости, 19.08.2025
Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности появления "света в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине. РИА Новости, 19.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности появления "света в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине."Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира", – сказала Левитт в рамках брифинга для журналистов.
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США
Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании

Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в мирном процессе по Украине

Вид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности появления "света в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине.
"Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира", – сказала Левитт в рамках брифинга для журналистов.
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Вчера, 15:25
 
