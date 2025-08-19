https://ria.ru/20250819/ukraina-2036386396.html

Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности появления "света в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине. РИА Новости, 19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности появления "света в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине."Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира", – сказала Левитт в рамках брифинга для журналистов.

