Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности появления "света в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:21:00+03:00
2025-08-19T20:21:00+03:00
2025-08-19T20:27:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о возможности появления "света в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине."Теперь, наконец, может появиться свет в конце туннеля и возможность для прочного мира", – сказала Левитт в рамках брифинга для журналистов.
