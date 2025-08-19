https://ria.ru/20250819/ukraina-2036385429.html
Словацкий политик оценил шансы Украины на мир
Словацкий политик оценил шансы Украины на мир - РИА Новости, 19.08.2025
Словацкий политик оценил шансы Украины на мир
Сейчас у Украины самые большие шансы на мир, считает глава МВД Словакии, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в...
БРАТИСЛАВА, 19 авг - РИА Новости. Сейчас у Украины самые большие шансы на мир, считает глава МВД Словакии, лидер партии Hlas-SD ("Голос - социальная демократия"), которая входит в правительственную коалицию, Матуш Шутай-Эшток. "Сейчас Украина, а с ней и вся Европа, имеет самые большие шансы на мир с начала войны. Более чем позитивно то, что наконец-то все стороны постепенно встречаются за столом переговоров и ищут путь к завершению войны", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook * во вторник. По его словам, время показало, что решить конфликт на поле боя невозможно, это ведет только к гибели людей. "Каждому понятно, что решение не родится по щелчку пальца. Но чрезвычайно важно, что сегодня активно идет поиск решения, что за столом сидят все, включая Европу, что на завершение войны надежда все больше", - заключил политик.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской
Словацкий политик оценил шансы Украины на мир
