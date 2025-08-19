https://ria.ru/20250819/ukraina-2036383982.html

Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение

Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с Центральной избирательной комиссии Украины.

ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с Центральной избирательной комиссии Украины. "Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины сегодня подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества в области электоральных практик во время визита делегации украинской избирательной комиссии в Лондон. Сотрудничество примет различные формы, включая обмен передовым опытом в области проведения выборов, кибербезопасности и просвещения избирателей", - говорится в заявлении комиссии. Отмечается, что информация, полученная украинской комиссией "поможет ей в проведении выборов после завершения конфликта". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

