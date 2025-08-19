Рейтинг@Mail.ru
Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 19.08.2025 (обновлено: 20:04 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/ukraina-2036383982.html
Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение
Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение - РИА Новости, 19.08.2025
Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение
Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с Центральной избирательной комиссии Украины. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T20:01:00+03:00
2025-08-19T20:04:00+03:00
в мире
украина
великобритания
цик украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0d96903c402814986fced94236ff13d1.jpg
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с Центральной избирательной комиссии Украины. "Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины сегодня подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества в области электоральных практик во время визита делегации украинской избирательной комиссии в Лондон. Сотрудничество примет различные формы, включая обмен передовым опытом в области проведения выборов, кибербезопасности и просвещения избирателей", - говорится в заявлении комиссии. Отмечается, что информация, полученная украинской комиссией "поможет ей в проведении выборов после завершения конфликта". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250818/tramp-2036163175.html
https://ria.ru/20250818/zelenskiy-2036151370.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_732bc8871520679b740f27e6fa3748a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, цик украины
В мире, Украина, Великобритания, ЦИК Украины
Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение

Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение об обмене опытом

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с Центральной избирательной комиссии Украины.
"Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины сегодня подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества в области электоральных практик во время визита делегации украинской избирательной комиссии в Лондон. Сотрудничество примет различные формы, включая обмен передовым опытом в области проведения выборов, кибербезопасности и просвещения избирателей", - говорится в заявлении комиссии.
Вопрос Трампа Зеленскому про выборы на Украине. - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп обратил внимание на отсутствие выборов на Украине
18 августа, 21:21
Отмечается, что информация, полученная украинской комиссией "поможет ей в проведении выборов после завершения конфликта".
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Зеленский ответил на вопрос о выборах словами о безопасности
18 августа, 20:34
 
В миреУкраинаВеликобританияЦИК Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала