Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение
Избиркомы Британии и Украины подписали соглашение об обмене опытом
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Украины на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 авг - РИА Новости. Избирательная комиссия Великобритании во вторник объявила о подписании соглашения о сотрудничестве и обмене опытом с Центральной избирательной комиссии Украины.
"Избирательная комиссия Великобритании и Центральная избирательная комиссия Украины сегодня подписали соглашение о развитии и углублении сотрудничества в области электоральных практик во время визита делегации украинской избирательной комиссии в Лондон. Сотрудничество примет различные формы, включая обмен передовым опытом в области проведения выборов, кибербезопасности и просвещения избирателей", - говорится в заявлении комиссии.
Отмечается, что информация, полученная украинской комиссией "поможет ей в проведении выборов после завершения конфликта".
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
