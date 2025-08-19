https://ria.ru/20250819/ukraina-2036378232.html

В США сообщили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины

В США сообщили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025

В США сообщили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T19:10:00+03:00

2025-08-19T19:10:00+03:00

2025-08-19T20:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

европа

в мире

украина

великобритания

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609488_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_bf9f7aba9269575502aaebc4ff2731fa.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. "Ожидается, что в ближайшие дни высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран будут работать над подробным предложением о гарантиях безопасности для Украины, вероятно, с привлечением Военно-воздушных сил США", — говорится в публикации.В обсуждениях принимают участие советники по национальной безопасности с Украины и из ряда европейских стран.Как передавало агентство Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.Встреча в Белом домеНакануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.

https://ria.ru/20250819/evropa-2036212738.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036310179.html

https://ria.ru/20250819/tramp-2036214868.html

сша

европа

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, в мире, украина, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, еврокомиссия, нато, марко рубио