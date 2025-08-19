Рейтинг@Mail.ru
В США сообщили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 19.08.2025 (обновлено: 20:09 19.08.2025)
В США сообщили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины
Госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. "Ожидается, что в ближайшие дни высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран будут работать над подробным предложением о гарантиях безопасности для Украины, вероятно, с привлечением Военно-воздушных сил США", — говорится в публикации.В обсуждениях принимают участие советники по национальной безопасности с Украины и из ряда европейских стран.Как передавало агентство Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.Встреча в Белом домеНакануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
"Ожидается, что в ближайшие дни высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран будут работать над подробным предложением о гарантиях безопасности для Украины, вероятно, с привлечением Военно-воздушных сил США", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного
Вчера, 08:00
В обсуждениях принимают участие советники по национальной безопасности с Украины и из ряда европейских стран.
Как передавало агентство Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп: Британия, Германия и Франция хотят разместить войска на Украине
Вчера, 15:25

Встреча в Белом доме

Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЕвропаВ миреУкраинаВеликобританияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕврокомиссияНАТОМарко Рубио
 
 
