В США сообщили о создании группы по гарантиям безопасности для Украины
Рубио возглавил группу США, Европы и Украины для предложений по гарантиям Киеву
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Jose Luis Magana
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
"Ожидается, что в ближайшие дни высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран будут работать над подробным предложением о гарантиях безопасности для Украины, вероятно, с привлечением Военно-воздушных сил США", — говорится в публикации.
В обсуждениях принимают участие советники по национальной безопасности с Украины и из ряда европейских стран.
Как передавало агентство Bloomberg, США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению гарантий безопасности Украине, они будут направлены на усиление ВСУ. Их цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущей мирной сделки. Обеспечением гарантий займется так называемая коалиция желающих во главе с Великобританией и Францией.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ.
Встреча в Белом доме
Накануне президент США Дональд Трамп провел в Белом доме двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским. Затем к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
Американский президент назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
Как заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита на Аляске, Россия согласна, что безопасность Украины должна быть обеспечена, Москва готова над этим работать.
