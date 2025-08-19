https://ria.ru/20250819/udmurtija-2036244727.html
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии - РИА Новости, 19.08.2025
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии
Задержание мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии, проводили силовики, облачившиеся в спецовки сотрудников коммунальных служб, следует из видео ФСБ РФ. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:47:00+03:00
2025-08-19T10:47:00+03:00
2025-08-19T11:37:00+03:00
происшествия
россия
глазов
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036255078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b2793e0d236161370177616784398ae.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задержание мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии, проводили силовики, облачившиеся в спецовки сотрудников коммунальных служб, следует из видео ФСБ РФ. Как сообщила ФСБ, в удмуртском Глазове задержан выходец одной из стран Центральной Азии, готовивший поджог железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл". На видео задержание проходит на проселочной дороге с лужами. Трое мужчин в оранжевых спецовках при приближении фигуранта дружно бросают лопаты, скручивают его и надевают наручники.
https://ria.ru/20240926/fsb-1974829644.html
россия
глазов
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036255078_302:0:1742:1080_1920x0_80_0_0_cda26dea2d21ef4753b171c96582fdb7.jpg
Задержание гражданина Центральной Азии, готовившего теракт в Удмуртии
Силовики в костюмах коммунальщиков эпично взяли выходца одной из стран Центральной Азии, который планировал поджечь поезд. Спецоперация с метлами и лопатами прошла в Глазове (Удмуртия). У задержанного изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств и телефон, в котором обнаружили переписку с членами международных террористических организаций в Telegram, а также схему расположения объектов в районе планируемого теракта, сообщили в ФСБ. Фигурант оправдывал теракт в «Крокусе» в соцсетях.
2025-08-19T10:47
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, глазов, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Глазов, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии
В Удмуртии силовики использовали лопаты для задержания террориста