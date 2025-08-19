Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 19.08.2025 (обновлено: 11:37 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/udmurtija-2036244727.html
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии - РИА Новости, 19.08.2025
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии
Задержание мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии, проводили силовики, облачившиеся в спецовки сотрудников коммунальных служб, следует из видео ФСБ РФ. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T10:47:00+03:00
2025-08-19T11:37:00+03:00
происшествия
россия
глазов
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036255078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b2793e0d236161370177616784398ae.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задержание мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии, проводили силовики, облачившиеся в спецовки сотрудников коммунальных служб, следует из видео ФСБ РФ. Как сообщила ФСБ, в удмуртском Глазове задержан выходец одной из стран Центральной Азии, готовивший поджог железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл". На видео задержание проходит на проселочной дороге с лужами. Трое мужчин в оранжевых спецовках при приближении фигуранта дружно бросают лопаты, скручивают его и надевают наручники.
https://ria.ru/20240926/fsb-1974829644.html
россия
глазов
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание гражданина Центральной Азии, готовившего теракт в Удмуртии
Силовики в костюмах коммунальщиков эпично взяли выходца одной из стран Центральной Азии, который планировал поджечь поезд. Спецоперация с метлами и лопатами прошла в Глазове (Удмуртия). У задержанного изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств и телефон, в котором обнаружили переписку с членами международных террористических организаций в Telegram, а также схему расположения объектов в районе планируемого теракта, сообщили в ФСБ. Фигурант оправдывал теракт в «Крокусе» в соцсетях.
2025-08-19T10:47
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036255078_302:0:1742:1080_1920x0_80_0_0_cda26dea2d21ef4753b171c96582fdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, глазов, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Глазов, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии

В Удмуртии силовики использовали лопаты для задержания террориста

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задержание мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии, проводили силовики, облачившиеся в спецовки сотрудников коммунальных служб, следует из видео ФСБ РФ.
Как сообщила ФСБ, в удмуртском Глазове задержан выходец одной из стран Центральной Азии, готовивший поджог железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл".
На видео задержание проходит на проселочной дороге с лужами. Трое мужчин в оранжевых спецовках при приближении фигуранта дружно бросают лопаты, скручивают его и надевают наручники.
Задержание причастных к поджогам на транспортных объектах - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Задержанный за поджоги на ж/д раскрыл подробности о бомбе для взрыва поезда
26 сентября 2024, 12:59
 
ПроисшествияРоссияГлазовЦентральная АзияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала