https://ria.ru/20250819/udmurtija-2036244727.html

ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии

ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии - РИА Новости, 19.08.2025

ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии

Задержание мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии, проводили силовики, облачившиеся в спецовки сотрудников коммунальных служб, следует из видео ФСБ РФ. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T10:47:00+03:00

2025-08-19T10:47:00+03:00

2025-08-19T11:37:00+03:00

происшествия

россия

глазов

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036255078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b2793e0d236161370177616784398ae.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Задержание мужчины, планировавшего теракт в Удмуртии, проводили силовики, облачившиеся в спецовки сотрудников коммунальных служб, следует из видео ФСБ РФ. Как сообщила ФСБ, в удмуртском Глазове задержан выходец одной из стран Центральной Азии, готовивший поджог железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус сити холл". На видео задержание проходит на проселочной дороге с лужами. Трое мужчин в оранжевых спецовках при приближении фигуранта дружно бросают лопаты, скручивают его и надевают наручники.

https://ria.ru/20240926/fsb-1974829644.html

россия

глазов

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание гражданина Центральной Азии, готовившего теракт в Удмуртии Силовики в костюмах коммунальщиков эпично взяли выходца одной из стран Центральной Азии, который планировал поджечь поезд. Спецоперация с метлами и лопатами прошла в Глазове (Удмуртия). У задержанного изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств и телефон, в котором обнаружили переписку с членами международных террористических организаций в Telegram, а также схему расположения объектов в районе планируемого теракта, сообщили в ФСБ. Фигурант оправдывал теракт в «Крокусе» в соцсетях. 2025-08-19T10:47 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, глазов, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)