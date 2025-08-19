https://ria.ru/20250819/uchenye-2036197026.html

В России разработали алгоритм диагностики системной склеродермии

В России разработали алгоритм диагностики системной склеродермии - РИА Новости, 19.08.2025

В России разработали алгоритм диагностики системной склеродермии

Ученые Пироговского Университета разработали алгоритм диагностики вегетативных нарушений у пациентов с системной склеродермией, методика дает возможность... РИА Новости, 19.08.2025

хорошие новости

здоровье - общество

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ученые Пироговского Университета разработали алгоритм диагностики вегетативных нарушений у пациентов с системной склеродермией, методика дает возможность диагностировать нарушения на ранней стадии и разрабатывать персонализированные схемы лечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного заведения. Сотрудники кафедры факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Института клинической медицины (ИКМ) Пироговского Университета более 15 лет ведут исследование, посвященное оценке сердечно-сосудистого риска у больных с ревматическими заболеваниями. С 2022 года в рамках диссертационного исследования ассистента Гоар Аветисян под руководством заведующего кафедрой Алеси Клименко началось изучение кардиальной автономной дисфункции при системной склеродермии. Главная цель - разработать методы ранней диагностики этого состояния на доклинической стадии, когда у пациентов еще нет выраженных симптомов. "Команда исследователей разработала алгоритм диагностики вегетативных нарушений у пациентов с системной склеродермией. Этот подход сочетает современные инструментальные методы с клиническими тестами и анкетированием", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что первый этап включает анкетирование по шкале COMPASS-31. Ученые впервые применили эту международную методику для российских пациентов со склеродермией. Опросник позволяет оценить, как заболевание влияет на автономные функции организма: сердечно-сосудистую регуляцию, пищеварение, потоотделение и другие непроизвольные процессы. "На втором этапе специалисты проводят клинические тесты у постели пациента. Коллектив исследователей использует классические пробы из батареи тестов Ивинга: ортостатическую пробу (оценивает адаптацию сердечно-сосудистой системы к изменению положения тела) и пробу с глубоким дыханием (показывает реакцию сердца на дыхательные циклы). Эти простые, но информативные тесты дают важные данные о состоянии вегетативной регуляции", - рассказали в вузе. В учебном заведении добавили, что третий этап предполагает инструментальную диагностику. Эксперты применяют современные методы: краткосрочные и суточные записи ЭКГ с анализом вариабельности сердечного ритма и турбулентности ритма. Эти показатели являются ключевыми маркерами вегетативной дисфункции сердца, пояснили в пресс-службе. "Разработанный учеными комплексный подход позволяет наиболее точно оценить степень вегетативных нарушений при системной склеродермии. Такой всесторонний анализ особенно важен, так как вегетативная дисфункция часто приводит к серьезным осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы. Методика дает возможность не только диагностировать нарушения на ранней стадии, но и разрабатывать персонализированные схемы лечения для каждого пациента", - пояснили в вузе. Там уточнили, что научная группа кафедры факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова ИКМ успешно завершила ключевой этап работы. Так, в текущем году полностью сформированы основная и контрольная группы пациентов, обработаны результаты, опубликованы две статьи. Сейчас коллектив исследователей углубленно изучает кардиальную автономную дисфункцию не только при системной склеродермии, но и при других ревматических заболеваниях. Это позволит выявить общие закономерности и особенности нарушений вегетативной регуляции при разных патологиях. "Особое внимание будет уделено долгосрочному наблюдению пациентов. Ученые планируют оценить, как выявленные нарушения вегетативной функции влияют на прогноз заболевания ... Новые результаты могут стать основой для разработки более эффективных методов диагностики и профилактики осложнений", - подчеркнули в образовательном учреждении. Там сообщили, что научный коллектив планирует значительно расширить рамки исследований. Помимо системной склеродермии, в фокусе внимания окажутся пациенты с другими аутоиммунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом и псориатическим артритом. "Перед исследовательской группой стоят амбициозные задачи: совершенствование методов ранней диагностики вегетативных нарушений, разработка эффективных профилактических стратегий и снижение риска серьезных сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями", - добавили в вузе.

