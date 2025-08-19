https://ria.ru/20250819/tu-95ms-2036251242.html

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем - РИА Новости, 19.08.2025

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ во вторник."Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.В российском военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, и что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.​

японское море

россия

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

