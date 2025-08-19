Рейтинг@Mail.ru
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 19.08.2025 (обновлено: 11:28 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/tu-95ms-2036251242.html
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем - РИА Новости, 19.08.2025
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:20:00+03:00
2025-08-19T11:28:00+03:00
японское море
ту-95мс
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036252607_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dee7f4507a27d3c548be3ff8667f8f6d.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ во вторник."Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.В российском военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, и что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.​
https://ria.ru/20250815/putin-2035646131.html
японское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полет над водами Японского моря стратегических ракетоносцев Ту-95мс
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет длительностью более 6 часов над водами Японского моря, сообщило Минобороны России
2025-08-19T11:20
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036252607_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f09c211b80b6661e6e3c14baae7055c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
японское море, ту-95мс, россия, безопасность
Японское море, Ту-95МС, Россия, Безопасность
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ во вторник.
«
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 6 часов", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, и что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.​
Истребители пролетели над Путиным и Трампом - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Истребители "стелс" пролетели над Путиным и Трампом в Анкоридже
15 августа, 22:31
 
Японское мореТу-95МСРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала