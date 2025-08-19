https://ria.ru/20250819/trevoga-2036191065.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.08.2025
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
2025-08-19
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в некоторых районах Киевской области и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным министерства, в Черниговской области сигнал тревоги звучит почти четыре часа, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской - более двух часов. В 0.59 мск тревога расширилась на Черкасскую область. Спустя четверть часа тревога охватила Виницкую область, Обуховский и Бориспольский районы Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу