Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях - РИА Новости, 19.08.2025
16:43 19.08.2025
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях
Украина получит много земель в рамках мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина получит много земель в рамках мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Они получат много земли", — заявил он.Глава МИД Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — защита русских, исторически проживающих на этих землях.Встреча в Белом домеНакануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. Лидеры двух стран обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева в переговорах.Сам Трамп назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина получит много земель в рамках мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Они получат много земли", — заявил он.
Глава МИД Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — защита русских, исторически проживающих на этих землях.

Встреча в Белом доме

Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. Лидеры двух стран обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева в переговорах.
Сам Трамп назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.
