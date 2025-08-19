https://ria.ru/20250819/tramp-2036341610.html

Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях

Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях - РИА Новости, 19.08.2025

Трамп сделал новое заявление об Украине и территориях

Украина получит много земель в рамках мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T16:43:00+03:00

2025-08-19T16:43:00+03:00

2025-08-19T16:43:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

нато

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036306985_79:0:2994:1640_1920x0_80_0_0_25efdab821651b998e13771e89dab432.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украина получит много земель в рамках мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Они получат много земли", — заявил он.Глава МИД Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия никогда не стремилась просто захватить территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, ее цель — защита русских, исторически проживающих на этих землях.Встреча в Белом домеНакануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились европейские лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер. Лидеры двух стран обсудили возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева в переговорах.Сам Трамп назвал прошедшие дискуссии очень плодотворными. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Трамп также заявил, что уже начал подготовку встречи Путина и Зеленского с последующими трехсторонними переговорами с его личным участием.

https://ria.ru/20250819/gost-2036279630.html

https://ria.ru/20250819/makron-2036257893.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, еврокомиссия, встреча путина и трампа на аляске, сергей лавров