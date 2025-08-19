https://ria.ru/20250819/tramp-2036320404.html
Трамп рассказал, когда планирует достичь соглашения по Украине
Трамп рассказал, когда планирует достичь соглашения по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп рассказал, когда планирует достичь соглашения по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если их первая встреча "сложится". "Я позвонил президенту Путину. Мы пытаемся договориться о встрече с президентом Зеленским. Посмотрим, что из нее получится, если все сложится, я пойду на трехсторонку закрою дело", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя планы завершения конфликта на Украине.
сша
россия
украина
