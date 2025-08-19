https://ria.ru/20250819/tramp-2036306407.html

Трамп назвал Россию могущественной державой

Трамп назвал Россию могущественной державой - РИА Новости, 19.08.2025

Трамп назвал Россию могущественной державой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T15:19:00+03:00

2025-08-19T15:19:00+03:00

2025-08-19T15:30:00+03:00

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет."Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава.", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

