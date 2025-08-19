https://ria.ru/20250819/tramp-2036306407.html
Трамп назвал Россию могущественной державой
Трамп назвал Россию могущественной державой - РИА Новости, 19.08.2025
Трамп назвал Россию могущественной державой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:19:00+03:00
2025-08-19T15:19:00+03:00
2025-08-19T15:30:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет."Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава.", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
https://ria.ru/20250819/krym-2036308445.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_09f284b41b3b86c64c9e5225b5b3d55b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дональд трамп, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, США
Трамп назвал Россию могущественной державой
Трамп назвал Россию могущественной военной державой