Трамп назвал Россию могущественной державой - РИА Новости, 19.08.2025
15:19 19.08.2025 (обновлено: 15:30 19.08.2025)
Трамп назвал Россию могущественной державой
Трамп назвал Россию могущественной державой
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T15:19:00+03:00
2025-08-19T15:30:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет."Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава.", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
2025
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является могущественной военной державой, нравится это людям или нет.
"Россия является могущественной военной державой. Знаете, нравится это людям или нет, это мощная держава.", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
