Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта

Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта - РИА Новости, 19.08.2025

Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта

19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров."Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

