Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта - РИА Новости, 19.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 19.08.2025 (обновлено: 17:47 19.08.2025)
Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров."Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров.
"Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп отправил Зеленского на встречу с Путиным
Вчера, 08:00
 
Заголовок открываемого материала