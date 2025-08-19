https://ria.ru/20250819/tramp-2036304983.html
Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта
19.08.2025
Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта
Президент США Дональд Трамп, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что...
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя необходимость для Киева пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский должен показать гибкость в процессе переговоров."Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен сделать. Он должен показать некоторую гибкость… страна разрывается на части", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп призвал Зеленского проявить гибкость для урегулирования конфликта
Трамп выразил надежду, что Зеленский проявит гибкость для мирного урегулирования