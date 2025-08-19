https://ria.ru/20250819/tramp-2036288856.html

Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров

Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров - РИА Новости, 19.08.2025

Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров

Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T14:12:00+03:00

2025-08-19T14:12:00+03:00

2025-08-19T14:16:00+03:00

в мире

россия

сша

аляска

дональд трамп

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

https://ria.ru/20250819/gost-2036279630.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, сергей лавров