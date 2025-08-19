Рейтинг@Mail.ru
Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров - РИА Новости, 19.08.2025
14:12 19.08.2025 (обновлено: 14:16 19.08.2025)
Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров
Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров
Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров
Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров

Лавров: Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
СМИ рассказали о "невидимом госте" на встрече Зеленского и Трампа
