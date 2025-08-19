https://ria.ru/20250819/tramp-2036288856.html
Трампа пригласили посетить Россию, подтвердил Лавров
2025-08-19T14:12:00+03:00
2025-08-19T14:12:00+03:00
2025-08-19T14:16:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
сергей лавров
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп получил приглашение посетить Россию с визитом, подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У него есть приглашение, как вы знаете. И на Аляске на пресс-конференции президент (России Владимир - ред.) Путин это приглашение подтвердил, и Дональд Трамп, если я правильно помню, сказал, что это очень интересно", - сказал Лавров в интервью на канале "Россия 24".Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
россия
сша
аляска
