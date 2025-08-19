https://ria.ru/20250819/tramp-2036268970.html
Зеленский и лидеры ЕС пытаются оказать давление на Трампа, считает эксперт
2025-08-19T12:37:00+03:00
ГАВАНА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский и лидеры стран Европы пытаются оказать давление на президента США Дональда Трампа ради получения гарантий безопасности, заявил РИА Новости политический аналитик и военный эксперт Роберто Гарсия Эрнандес. "Зеленский и Европа оказывают давление на Трампа, чтобы он предоставил Украине гарантии безопасности", - заявил собеседник агентства, отметив, что европейцы в этой связи выступают с позиции лиц, непосредственно затронутых конфликтом на Украине. Также Гарсия Эрнандес обратил внимание на то, что европейские лидеры прибыли вместе с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтон вместе с Зеленским, потому что хотели избежать повторения "политического и дипломатического провала", случившегося в ходе предыдущей встречи Трампа с Зеленским в Белом доме. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
