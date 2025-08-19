Рейтинг@Mail.ru
Зеленский и лидеры ЕС пытаются оказать давление на Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/tramp-2036268970.html
Зеленский и лидеры ЕС пытаются оказать давление на Трампа, считает эксперт
Зеленский и лидеры ЕС пытаются оказать давление на Трампа, считает эксперт - РИА Новости, 19.08.2025
Зеленский и лидеры ЕС пытаются оказать давление на Трампа, считает эксперт
Владимир Зеленский и лидеры стран Европы пытаются оказать давление на президента США Дональда Трампа ради получения гарантий безопасности, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:37:00+03:00
2025-08-19T12:37:00+03:00
в мире
украина
европа
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
марк рютте
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036243219_0:188:2500:1594_1920x0_80_0_0_1b91a1635e0f52a71318a29b5f23f084.jpg
ГАВАНА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский и лидеры стран Европы пытаются оказать давление на президента США Дональда Трампа ради получения гарантий безопасности, заявил РИА Новости политический аналитик и военный эксперт Роберто Гарсия Эрнандес. "Зеленский и Европа оказывают давление на Трампа, чтобы он предоставил Украине гарантии безопасности", - заявил собеседник агентства, отметив, что европейцы в этой связи выступают с позиции лиц, непосредственно затронутых конфликтом на Украине. Также Гарсия Эрнандес обратил внимание на то, что европейские лидеры прибыли вместе с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтон вместе с Зеленским, потому что хотели избежать повторения "политического и дипломатического провала", случившегося в ходе предыдущей встречи Трампа с Зеленским в Белом доме. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036204928.html
украина
европа
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036243219_124:0:2347:1667_1920x0_80_0_0_f411cfc07d24aa9267a8f6027dac79d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, марк рютте, евросоюз, сша
В мире, Украина, Европа, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марк Рютте, Евросоюз, США
Зеленский и лидеры ЕС пытаются оказать давление на Трампа, считает эксперт

Эрнандес: Киев и ЕС пытаются давить на Трампа ради гарантий безопасности

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и европейские лидеры во время встречи в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
ГАВАНА, 19 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский и лидеры стран Европы пытаются оказать давление на президента США Дональда Трампа ради получения гарантий безопасности, заявил РИА Новости политический аналитик и военный эксперт Роберто Гарсия Эрнандес.
"Зеленский и Европа оказывают давление на Трампа, чтобы он предоставил Украине гарантии безопасности", - заявил собеседник агентства, отметив, что европейцы в этой связи выступают с позиции лиц, непосредственно затронутых конфликтом на Украине.
Также Гарсия Эрнандес обратил внимание на то, что европейские лидеры прибыли вместе с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтон вместе с Зеленским, потому что хотели избежать повторения "политического и дипломатического провала", случившегося в ходе предыдущей встречи Трампа с Зеленским в Белом доме.
В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. 18 августа 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Посмотрим, сколько выдержите": в США обратились к ЕС и Зеленскому
Вчера, 05:00
 
В миреУкраинаЕвропаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМарк РюттеЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала