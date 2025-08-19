https://ria.ru/20250819/tramp-2036267493.html

Трамп показал Зеленскому и Макрону коллекцию кепок

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе визита Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белый дом показал Зеленскому и президенту Франции Эммануэлю Макрону коллекцию своих кепок, сообщила спецпомощник президента Марго Мартин. "Президент Трамп показывает ... Зеленскому и президенту Макрону свою кепку "Еще четыре года", - написала Мартин на своей странице в соцсети Х. Спецпомощник лидера США прикрепила к публикации соответствующее фото. Коллекция из 14 кепок белого, красного и черного цветов с различными надписями, в том числе "Трамп 2028", "Сделаем Америку снова великой", "Американский залив", "США", "Трамп был во всем прав", занимает две полки стеллажа. В понедельник Трамп принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС.

