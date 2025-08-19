https://ria.ru/20250819/tramp-2036195658.html
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа
2025-08-19T02:32:00+03:00
2025-08-19T02:32:00+03:00
2025-08-19T04:58:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете намекнул Владимиру Зеленскому на отстранение от власти в случае отказа от мирного урегулирования на Украине, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала."Трамп дал понять, что, если он (Зеленский. — Прим. Ред.) не согласится на мир, то мы увидим стремительный процесс, во время которого США будут принуждать Украину к смене власти и отстранению Зеленского", — сказал он.По словам парламентария, европейские политики могут попытаться переубедить Трампа, но их шансы на успех невелики, учитывая итоги недавней встречи американского лидера и президента России Владимира Путина на Аляске."Трамп уже донес через своих помощников мысль, что он не отступит. Песенка Зеленского спета, хотя никто из европейцев не хочет потерять лицо", — подытожил депутат.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсекf НАТО Марк Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президенат Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
