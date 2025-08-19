Рейтинг@Mail.ru
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:32 19.08.2025 (обновлено: 04:58 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/tramp-2036195658.html
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа - РИА Новости, 19.08.2025
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете намекнул Владимиру Зеленскому на отстранение от власти в случае отказа от мирного... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:32:00+03:00
2025-08-19T04:58:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
владимир зеленский
александр дубинский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_0:156:2213:1401_1920x0_80_0_0_c34e7395cfa27a1ef9cf62f2f12fc02e.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете намекнул Владимиру Зеленскому на отстранение от власти в случае отказа от мирного урегулирования на Украине, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала."Трамп дал понять, что, если он (Зеленский. — Прим. Ред.) не согласится на мир, то мы увидим стремительный процесс, во время которого США будут принуждать Украину к смене власти и отстранению Зеленского", — сказал он.По словам парламентария, европейские политики могут попытаться переубедить Трампа, но их шансы на успех невелики, учитывая итоги недавней встречи американского лидера и президента России Владимира Путина на Аляске."Трамп уже донес через своих помощников мысль, что он не отступит. Песенка Зеленского спета, хотя никто из европейцев не хочет потерять лицо", — подытожил депутат.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсекf НАТО Марк Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президенат Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
https://ria.ru/20250819/germaniya-2036193099.html
https://ria.ru/20250819/zelenskiy-2036193577.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036151542_224:0:2213:1492_1920x0_80_0_0_fd2aa42c440e3b3d4233674ef9cb3c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, евросоюз, нато, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Евросоюз, НАТО, Встреча Путина и Трампа на Аляске
"Будут принуждать": в Киеве запаниковали после слов Трампа

Дубинский: Трамп намекнул Зеленскому на отстранение в случае отказа от мира

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете намекнул Владимиру Зеленскому на отстранение от власти в случае отказа от мирного урегулирования на Украине, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире своего YouTube-канала.
"Трамп дал понять, что, если он (Зеленский. — Прим. Ред.) не согласится на мир, то мы увидим стремительный процесс, во время которого США будут принуждать Украину к смене власти и отстранению Зеленского", — сказал он.
По словам парламентария, европейские политики могут попытаться переубедить Трампа, но их шансы на успех невелики, учитывая итоги недавней встречи американского лидера и президента России Владимира Путина на Аляске.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Германии поразились одному заявлению Трампа на встрече с Зеленским
02:00
"Трамп уже донес через своих помощников мысль, что он не отступит. Песенка Зеленского спета, хотя никто из европейцев не хочет потерять лицо", — подытожил депутат.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсекf НАТО Марк Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президенат Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.
Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Снова опозорен": на Западе заметили странность в поведении Зеленского
02:07
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныЕвросоюзНАТОВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала