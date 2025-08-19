https://ria.ru/20250819/tramp-2036188759.html
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформировал президента России Владимира Путина о переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Президент США, в свою очередь, проинформировал (президента РФ Владимира Путина - ред.) о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков: Трамп сообщил Путину о переговорах с Зеленским и европейскими лидерами