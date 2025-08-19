Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот между Бурятией и Белоруссией увеличился в четыре раза - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:13 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/tovarooborot-2036330507.html
Товарооборот между Бурятией и Белоруссией увеличился в четыре раза
Товарооборот между Бурятией и Белоруссией увеличился в четыре раза - РИА Новости, 19.08.2025
Товарооборот между Бурятией и Белоруссией увеличился в четыре раза
Товарооборот между Бурятией и Белоруссией за последние 5 лет увеличился в четыре раза, сообщил во вторник глава российского региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T16:13:00+03:00
2025-08-19T16:13:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
республика бурятия
алексей цыденов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3a2eb94b99f86af0a20f26737af9f3f.jpg
УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Товарооборот между Бурятией и Белоруссией за последние 5 лет увеличился в четыре раза, сообщил во вторник глава российского региона Алексей Цыденов. Во вторник в Улан-Удэ работает делегация из Белоруссии во главе с председателем государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Визит в Бурятию у гостей начался с посещения Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, 39% экспорта которого за прошлый год был именно в Белоруссию. Затем стороны возложили цветы к Мемориалу Победы. "У нас за прошедшие пять лет в четыре раза вырос товарооборот, причем и экспорт, и импорт. С одной и другой стороны практически одинаковый рост. Безусловно, это эффект низкой базы, но сама динамика такая. Это и промышленная продукция, и пищевая продукция. От нас едут комплектующие, запчасти - то, что производят наш авиационный завод, Селегинский целлюлозно-картонный комбинат. Из Беларуси к нам идут высокотехнологичные изделия, как машины БелАЗ, дорожно-строительная техника. Из продуктов питания в первую очередь это молочная продукция", - сказал Цыденов на встрече с журналистами. Он отметил, что во время визита в российский регион делегации из Белоруссии прошли встречи белорусских производителей и торговых сетей Бурятии для того, чтобы минимизировать посреднические услуги и выходить на прямые поставки. "Чтобы количество, качество, сроки доставки, ценовые параметры были более привлекательными для наших жителей", - подчеркнул глава Бурятии.
https://ria.ru/20250811/robotizatsiya-2034617531.html
белоруссия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005675647_86:0:1225:854_1920x0_80_0_0_9bd9a4365a9fc75bd5de47e7fe5b74db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, республика бурятия, алексей цыденов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
Товарооборот между Бурятией и Белоруссией увеличился в четыре раза

Товарооборот между Бурятией и Белоруссией за 5 лет увеличился в четыре раза

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса"
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Товарооборот между Бурятией и Белоруссией за последние 5 лет увеличился в четыре раза, сообщил во вторник глава российского региона Алексей Цыденов.
Во вторник в Улан-Удэ работает делегация из Белоруссии во главе с председателем государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Визит в Бурятию у гостей начался с посещения Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, 39% экспорта которого за прошлый год был именно в Белоруссию. Затем стороны возложили цветы к Мемориалу Победы.
"У нас за прошедшие пять лет в четыре раза вырос товарооборот, причем и экспорт, и импорт. С одной и другой стороны практически одинаковый рост. Безусловно, это эффект низкой базы, но сама динамика такая. Это и промышленная продукция, и пищевая продукция. От нас едут комплектующие, запчасти - то, что производят наш авиационный завод, Селегинский целлюлозно-картонный комбинат. Из Беларуси к нам идут высокотехнологичные изделия, как машины БелАЗ, дорожно-строительная техника. Из продуктов питания в первую очередь это молочная продукция", - сказал Цыденов на встрече с журналистами.
Он отметил, что во время визита в российский регион делегации из Белоруссии прошли встречи белорусских производителей и торговых сетей Бурятии для того, чтобы минимизировать посреднические услуги и выходить на прямые поставки. "Чтобы количество, качество, сроки доставки, ценовые параметры были более привлекательными для наших жителей", - подчеркнул глава Бурятии.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Челябинская область и Белоруссия могут сотрудничать в сфере роботизации
11 августа, 16:23
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияРеспублика БурятияАлексей Цыденов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала