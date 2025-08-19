https://ria.ru/20250819/tovarooborot-2036330507.html

Товарооборот между Бурятией и Белоруссией увеличился в четыре раза

Товарооборот между Бурятией и Белоруссией увеличился в четыре раза - РИА Новости, 19.08.2025

Товарооборот между Бурятией и Белоруссией увеличился в четыре раза

Товарооборот между Бурятией и Белоруссией за последние 5 лет увеличился в четыре раза, сообщил во вторник глава российского региона Алексей Цыденов. РИА Новости, 19.08.2025

УЛАН-УДЭ, 19 авг - РИА Новости. Товарооборот между Бурятией и Белоруссией за последние 5 лет увеличился в четыре раза, сообщил во вторник глава российского региона Алексей Цыденов. Во вторник в Улан-Удэ работает делегация из Белоруссии во главе с председателем государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Визит в Бурятию у гостей начался с посещения Селенгинского целлюлозно-картонного комбината, 39% экспорта которого за прошлый год был именно в Белоруссию. Затем стороны возложили цветы к Мемориалу Победы. "У нас за прошедшие пять лет в четыре раза вырос товарооборот, причем и экспорт, и импорт. С одной и другой стороны практически одинаковый рост. Безусловно, это эффект низкой базы, но сама динамика такая. Это и промышленная продукция, и пищевая продукция. От нас едут комплектующие, запчасти - то, что производят наш авиационный завод, Селегинский целлюлозно-картонный комбинат. Из Беларуси к нам идут высокотехнологичные изделия, как машины БелАЗ, дорожно-строительная техника. Из продуктов питания в первую очередь это молочная продукция", - сказал Цыденов на встрече с журналистами. Он отметил, что во время визита в российский регион делегации из Белоруссии прошли встречи белорусских производителей и торговых сетей Бурятии для того, чтобы минимизировать посреднические услуги и выходить на прямые поставки. "Чтобы количество, качество, сроки доставки, ценовые параметры были более привлекательными для наших жителей", - подчеркнул глава Бурятии.

