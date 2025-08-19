Рейтинг@Mail.ru
На встрече в Вашингтоне не обсуждали вопрос территорий, пишет FT
08:54 19.08.2025
На встрече в Вашингтоне не обсуждали вопрос территорий, пишет FT
На встрече в Вашингтоне не обсуждали вопрос территорий, пишет FT - РИА Новости, 19.08.2025
На встрече в Вашингтоне не обсуждали вопрос территорий, пишет FT
Британская газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из состава делегации на переговорах по Украине в Вашингтоне утверждает, что на встрече не РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T08:54:00+03:00
2025-08-19T08:58:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036164370_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_0182ad8576933fc7724e91cbac66b5a6.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из состава делегации на переговорах по Украине в Вашингтоне утверждает, что на встрече не обсуждался вопрос территорий. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет. "Европейский чиновник, который был частью делегации в Вашингтоне, сказал, что территории не были частью обсуждений", - говорится в публикации издания. По словам собеседника издания, Трамп якобы заявил, что это "не его дело, это дело Украины". "Несмотря на то, что Трамп не делал новых угроз российской экономике санкциями... они (европейские лидеры - ред.) верят, что им удалось вернуть президента США к той (позиции - ред.), которой он придерживался до саммита на Аляске", - пишет издание. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил ранее постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде". В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
На встрече в Вашингтоне не обсуждали вопрос территорий, пишет FT

FT: на переговорах по Украине в Вашингтоне не обсуждался вопрос территорий

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Anna Moneymaker
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Британская газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника из состава делегации на переговорах по Украине в Вашингтоне утверждает, что на встрече не обсуждался вопрос территорий.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома
СМИ: Трамп дал Зеленскому единственный шанс
05:52
"Европейский чиновник, который был частью делегации в Вашингтоне, сказал, что территории не были частью обсуждений", - говорится в публикации издания.
По словам собеседника издания, Трамп якобы заявил, что это "не его дело, это дело Украины".
"Несмотря на то, что Трамп не делал новых угроз российской экономике санкциями... они (европейские лидеры - ред.) верят, что им удалось вернуть президента США к той (позиции - ред.), которой он придерживался до саммита на Аляске", - пишет издание.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп
Путин на Аляске дал согласие по вопросу гарантий для Украины, заявил Трамп
Вчера, 21:59
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, это даже не обсуждается, при этом важно, чтобы в мире признали вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма, заявил ранее постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью "Комсомольской правде".
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Изображение сгенерировано ИИ
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного
08:00
 
