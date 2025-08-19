Китайский бизнес-парк может появиться в Татарстане

https://ria.ru/20250819/tatarstan-2036233330.html
КАЗАНЬ, 19 авг – РИА Новости. Бизнес-парк, подобный действующему в Москве под управлением китайской инвестиционной компании "Чайна Чэнтун" (China Chengtong) бизнес-парку "Гринвуд", может быть создан в Татарстане, сообщает пресс-служба главы республики. Перспективу создания бизнес-парка обсудили глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор, председатель правления международной инвестиционной компании "Чайна Чэнтун" Сунь Бохуэй в ходе встречи на полях международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". "Стороны обсудили построенный в Москве бизнес-парк "Гринвуд", который управляется компанией "Чайна Чэнтун". Рустам Минниханов сообщил, что в 2023 году он посетил этот бизнес-парк и остался под впечатлением от увиденного. По словам Рустама Минниханова, есть заинтересованность в том, чтобы подобный парк появился и в Татарстане", - говорится в сообщении. Минниханов отметил, что площадка, созданная с участием китайского капитала, представляет собой платформу для экономического и гуманитарного сотрудничества. Сунь Бохуэй, по информации пресс-службы, поддержал идею создания в Татарстане подобного бизнес-парка. Он отметил, что в регионе созданы условия для развития бизнеса и для поддержки предпринимательства. Международный торгово-выставочный комплекс "Гринвуд" (GreenWood) является платформой, предоставляющей полный комплекс услуг для выхода и развития китайских компаний на рынке РФ. Миссия "Гринвуд" - поддержка китайско-российского предпринимательства в соответствии с приоритетами внешнеэкономических стратегий Китая и России, увеличение торгового оборота двух стран, развитие государственного и культурного сотрудничества. Третий международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Он представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. В программе форума около 100 мероприятий. В оргкомитет заявлено более 20 соглашений, которые планируется подписать.
