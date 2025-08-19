https://ria.ru/20250819/svo-2036261820.html

Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 235 военных и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Николаевка, Федоровка, Катериновка, Нелеповка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 235 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.

