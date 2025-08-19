https://ria.ru/20250819/svo-2036261820.html
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 19.08.2025
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 235 военных и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T12:07:00+03:00
2025-08-19T12:07:00+03:00
2025-08-19T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_0:0:3301:1857_1920x0_80_0_0_8cf525671e5bde85ffafd3947ccd04b7.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 235 военных и бронемашину, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Николаевка, Федоровка, Катериновка, Нелеповка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 235 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов, два склада материальных средств и склад горючего.
https://ria.ru/20250818/spetsoperatsiya-2036088955.html
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_7b6163bda983559d5d757ecd1a1176cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 235 военных в зоне действия "Юга"