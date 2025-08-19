https://ria.ru/20250819/svet-2036259586.html

В Черниговской области повреждено энергетическое оборудование

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Энергетическое оборудование повреждено в Черниговской области на севере Украины, более 30 тысяч абонентов остались без света, сообщили в энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго". "Повреждено некоторое энергетическое оборудование. Утром без электроснабжения оказалось более 30 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговоблэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

