В Черниговской области повреждено энергетическое оборудование
В Черниговской области повреждено энергетическое оборудование - РИА Новости, 19.08.2025
В Черниговской области повреждено энергетическое оборудование
Энергетическое оборудование повреждено в Черниговской области на севере Украины, более 30 тысяч абонентов остались без света, сообщили в энергопоставляющей... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T11:56:00+03:00
2025-08-19T11:56:00+03:00
2025-08-19T11:56:00+03:00
в мире
россия
черниговская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Энергетическое оборудование повреждено в Черниговской области на севере Украины, более 30 тысяч абонентов остались без света, сообщили в энергопоставляющей компании "Черниговоблэнерго". "Повреждено некоторое энергетическое оборудование. Утром без электроснабжения оказалось более 30 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговоблэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
россия
черниговская область
украина
В Черниговской области повреждено энергетическое оборудование
