ВСУ перебрасывают в Сумскую область западную технику и боевиков "Айдара"*
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская бронетехника рядом в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская бронетехника рядом в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ направили в Сумскую область подразделения штурмового батальона "Айдар"* и перебрасывают большое количество западной артиллерии и бронетехники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по словам собеседника, в попытках отбить территории Сумской области противник перебрасывает туда большое количество западной артиллерии и бронетехники.
"Часть из них при выдвижении на позиции уничтожена расчетами БПЛА группировки войск "Север", — рассказали в силовых структурах.
Собеседник отметил, что в Юнаковке продолжаются ожесточенные бои. После неудачных попыток атаковать населенные пункты Степовое, Варачино и Алексеевку командование ВСУ отвело понесшие потери подразделения в тыл.
Зона безопасности в Сумской области
В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от 8 до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
*Запрещенная в России террористическая организация