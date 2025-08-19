https://ria.ru/20250819/sumskaya-2036212513.html

ВСУ перебрасывают в Сумскую область западную технику и боевиков "Айдара"*

ВСУ перебрасывают в Сумскую область западную технику и боевиков "Айдара"* - РИА Новости, 19.08.2025

ВСУ перебрасывают в Сумскую область западную технику и боевиков "Айдара"*

ВСУ направили в Сумскую область подразделения штурмового батальона "Айдар"* и перебрасывают большое количество западной артиллерии и бронетехники, сообщили РИА... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T07:10:00+03:00

2025-08-19T07:10:00+03:00

2025-08-19T07:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966264456_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0044e7b9926511ec3f3ca18a79cfed5.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ направили в Сумскую область подразделения штурмового батальона "Айдар"* и перебрасывают большое количество западной артиллерии и бронетехники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*", — сказал собеседник агентства.Кроме того, по словам собеседника, в попытках отбить территории Сумской области противник перебрасывает туда большое количество западной артиллерии и бронетехники."Часть из них при выдвижении на позиции уничтожена расчетами БПЛА группировки войск "Север", — рассказали в силовых структурах.Собеседник отметил, что в Юнаковке продолжаются ожесточенные бои. После неудачных попыток атаковать населенные пункты Степовое, Варачино и Алексеевку командование ВСУ отвело понесшие потери подразделения в тыл.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250816/obstanovka-2035554683.html

https://ria.ru/20250813/vsu-2034930328.html

сумская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сумская область, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины