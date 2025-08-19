Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/sumskaya-2036212513.html
ВСУ перебрасывают в Сумскую область западную технику и боевиков "Айдара"*
2025-08-19T07:10:00+03:00
2025-08-19T07:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966264456_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b0044e7b9926511ec3f3ca18a79cfed5.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ направили в Сумскую область подразделения штурмового батальона "Айдар"* и перебрасывают большое количество западной артиллерии и бронетехники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*", — сказал собеседник агентства.Кроме того, по словам собеседника, в попытках отбить территории Сумской области противник перебрасывает туда большое количество западной артиллерии и бронетехники."Часть из них при выдвижении на позиции уничтожена расчетами БПЛА группировки войск "Север", — рассказали в силовых структурах.Собеседник отметил, что в Юнаковке продолжаются ожесточенные бои. После неудачных попыток атаковать населенные пункты Степовое, Варачино и Алексеевку командование ВСУ отвело понесшие потери подразделения в тыл.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250816/obstanovka-2035554683.html
https://ria.ru/20250813/vsu-2034930328.html
сумская область
украина
россия
сумская область, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

ВСУ перебрасывают в Сумскую область западную технику и боевиков "Айдара"*

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская бронетехника рядом в Сумской области
Украинская бронетехника рядом в Сумской области - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская бронетехника рядом в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. ВСУ направили в Сумскую область подразделения штурмового батальона "Айдар"* и перебрасывают большое количество западной артиллерии и бронетехники, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Отмечается прибытие новых подразделений из состава 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Они зайдут к нам с тыла". Чего опасается украинская армия
16 августа, 08:00
Кроме того, по словам собеседника, в попытках отбить территории Сумской области противник перебрасывает туда большое количество западной артиллерии и бронетехники.
"Часть из них при выдвижении на позиции уничтожена расчетами БПЛА группировки войск "Север", — рассказали в силовых структурах.
Собеседник отметил, что в Юнаковке продолжаются ожесточенные бои. После неудачных попыток атаковать населенные пункты Степовое, Варачино и Алексеевку командование ВСУ отвело понесшие потери подразделения в тыл.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
13 августа, 08:04

Зона безопасности в Сумской области

В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от 8 до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
*Запрещенная в России террористическая организация
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:44
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.08.2025Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
