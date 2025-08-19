Апелляционный суд изучит спор о контракте на памятник Сталину в Вологде
Апелляционный суд рассмотрит жалобы на решение по памятнику Сталину в Вологде
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 23 сентября рассмотрит жалобы на решение суда первой инстанции о признании недействительным контракта на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
В конце июня стало известно, что региональная прокуратура в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Сталину в Вологде. Иск надзорного ведомства в случае его удовлетворения предусматривает возврат памятника частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат средств в размере 10,5 миллиона рублей Вологодскому музею-заповеднику (стороны, заключившие контракт). Иск прокуратуры удовлетворен арбитражный судом Вологодской области в июле, сообщалось в картотеке арбитражных дел.
Как отмечает судебная пресс-служба, это решение оспорено Ложеницыной, а также Вологодским музеем-заповедником.
"Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом жалобы приняты к производству. Судебное заседание по их рассмотрению назначено на 23 сентября 2025 года в 14.00", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В июле прокуратура Вологодской области уточняла, что основанием для подачи иска по контракту на установку памятника Сталину стали нарушения в сфере госзакупок. Областная прокуратура установила, что спорный контракт заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств.
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в июне заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте. В августе он сообщал, что установка памятника Сталину увеличила посещаемость музея, на территории которого он находится, в полтора раза.
В декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.