Апелляционный суд изучит спор о контракте на памятник Сталину в Вологде

Апелляционный суд изучит спор о контракте на памятник Сталину в Вологде - РИА Новости, 19.08.2025

Апелляционный суд изучит спор о контракте на памятник Сталину в Вологде

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 23 сентября рассмотрит жалобы на решение суда первой инстанции о признании недействительным контракта на установку... РИА Новости, 19.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 23 сентября рассмотрит жалобы на решение суда первой инстанции о признании недействительным контракта на установку памятника Иосифу Сталину в Вологде, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области. В конце июня стало известно, что региональная прокуратура в арбитражном суде области просит признать недействительным контракт на установку памятника Сталину в Вологде. Иск надзорного ведомства в случае его удовлетворения предусматривает возврат памятника частному предпринимателю Екатерине Ложеницыной и возврат средств в размере 10,5 миллиона рублей Вологодскому музею-заповеднику (стороны, заключившие контракт). Иск прокуратуры удовлетворен арбитражный судом Вологодской области в июле, сообщалось в картотеке арбитражных дел. Как отмечает судебная пресс-служба, это решение оспорено Ложеницыной, а также Вологодским музеем-заповедником. "Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом жалобы приняты к производству. Судебное заседание по их рассмотрению назначено на 23 сентября 2025 года в 14.00", – говорится в Telegram-канале ведомства. В июле прокуратура Вологодской области уточняла, что основанием для подачи иска по контракту на установку памятника Сталину стали нарушения в сфере госзакупок. Областная прокуратура установила, что спорный контракт заключен с нарушением принципов открытости, конкуренции и эффективного использования бюджетных средств. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в июне заявил, что этот судебный спор не имеет отношения к судьбе самого монумента, который останется на своем месте. В августе он сообщал, что установка памятника Сталину увеличила посещаемость музея, на территории которого он находится, в полтора раза. В декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину открыли в Вологде рядом с музеем "Вологодская ссылка". В Вологде Сталин провел несколько месяцев в статусе политического ссыльного.

2025

