Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что европейское видение гарантий безопасности для Украины отличается от российского. "Можно предположить, что взгляд России на гарантии безопасности сильно отличается от нашего. Мы говорим о гарантиях по типу статьи 5 (НАТО - ред.). Важна приверженность США этим гарантиям", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 17 августа, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине.
