Рейтинг@Mail.ru
Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/stubby-2036196874.html
Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины
Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025
Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины
Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что европейское видение гарантий безопасности для Украины отличается от российского. РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T02:48:00+03:00
2025-08-19T02:48:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
нато
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что европейское видение гарантий безопасности для Украины отличается от российского. "Можно предположить, что взгляд России на гарантии безопасности сильно отличается от нашего. Мы говорим о гарантиях по типу статьи 5 (НАТО - ред.). Важна приверженность США этим гарантиям", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 17 августа, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине.
https://ria.ru/20250819/nato-2036195847.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия
Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины

Стубб: европейское видение безопасности для Украины отличается от российского

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что европейское видение гарантий безопасности для Украины отличается от российского.
"Можно предположить, что взгляд России на гарантии безопасности сильно отличается от нашего. Мы говорим о гарантиях по типу статьи 5 (НАТО - ред.). Важна приверженность США этим гарантиям", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 17 августа, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В НАТО заявили, что не обсуждали возможность отправки военных на Украину
02:33
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала