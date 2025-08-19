https://ria.ru/20250819/stubby-2036196874.html

Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины

Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 19.08.2025

Стубб оценил европейское видение гарантий безопасности для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что европейское видение гарантий безопасности для Украины отличается от российского. РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T02:48:00+03:00

2025-08-19T02:48:00+03:00

2025-08-19T02:48:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

нато

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что европейское видение гарантий безопасности для Украины отличается от российского. "Можно предположить, что взгляд России на гарантии безопасности сильно отличается от нашего. Мы говорим о гарантиях по типу статьи 5 (НАТО - ред.). Важна приверженность США этим гарантиям", - сказал Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме. Трансляцию вели финские СМИ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 17 августа, что Европа готова внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по обеспечению гарантий безопасности Украины по принципу пятой статьи устава НАТО. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами предположил, что руководство РФ не будет против предоставления Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине.

https://ria.ru/20250819/nato-2036195847.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия