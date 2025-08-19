https://ria.ru/20250819/ssha-2036397917.html

Bloomberg: Трамп позвонил Орбану после встречи с европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы узнать, почему он против членства Украины в ЕС, передает агентство Bloomberg РИА Новости, 19.08.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы узнать, почему он против членства Украины в ЕС, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Трамп позвонил Виктору Орбану в понедельник после переговоров с <...> Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, чтобы обсудить, почему премьер-министр Венгрии блокирует переговоры о вступлении Украины в Европейский союз. Этот звонок произошел в результате обсуждений между Трампом и группой европейских лидеров, собравшихся в Белом доме для обсуждения путей прекращения. <...> В какой-то момент они попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы заставить правого популиста отказаться от своих возражений против членства Украины в ЕС", — говорится в публикации.Орбан, в свою очередь, во время разговора выразил интерес к организации возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Венгрии.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Накануне Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

Новости

