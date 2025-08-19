https://ria.ru/20250819/ssha-2036392051.html

США расширили импортные пошлины на товары из стали и алюминия

США расширили импортные пошлины на товары из стали и алюминия

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Министерство торговли США расширило применение импортных пошлин на 407 видов ввозимой на американскую территории продукции из стали и алюминия, следует из опубликованного документа ведомства. "Бюро промышленности и безопасности (Министерство торговли США) добавляет 407 кодов из гармонизированного тарифного списка США к перечню товаров, которые будут классифицироваться как производные от стали или алюминия... На такие товары будут накладываться пошлины на сталь и алюминий в соответствии с разделом 232 Закона о расширении торговли, принятого в 1962 году", — говорится в документе, размещенном на официальном юридическом портале США. Другие материалы, которые входят в перечисленные иностранные товары, будут регулироваться взаимными и соответствующими тарифами. В документе также указывается, что пошлины будут применяться к товарам, прибывающим для потребления начиная с 18 августа 2025 года. С 4 июня США повысили импортные пошлины на сталь и алюминий вдвое — до 50% вместо прежних 25% для всех стран. Президент США Дональд Трамп объяснил это необходимостью поддержки национальной сталелитейной отрасли. Позже, в августе, он пообещал ввести новые пошлины.

