Трамп развеял слухи о звонке Путину при лидерах ЕС
Трамп развеял слухи о звонке Путину при лидерах ЕС
2025-08-19T15:41:00+03:00
2025-08-19T15:41:00+03:00
2025-08-19T15:47:00+03:00
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в присутствии европейских лидеров, сочтя это неуважительным по отношению к главе РФ. "Я не делал этого в их присутствии, я подумал, что это было бы неуважительно к президенту Путину", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о звонке в присутствии европейских коллег.
Трамп развеял слухи о звонке Путину при лидерах ЕС
