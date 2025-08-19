Рейтинг@Mail.ru
Трамп развеял слухи о звонке Путину при лидерах ЕС - РИА Новости, 19.08.2025
15:41 19.08.2025 (обновлено: 15:47 19.08.2025)
Трамп развеял слухи о звонке Путину при лидерах ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в присутствии европейских лидеров, сочтя это... РИА Новости, 19.08.2025
в мире
сша
россия
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в присутствии европейских лидеров, сочтя это неуважительным по отношению к главе РФ. "Я не делал этого в их присутствии, я подумал, что это было бы неуважительно к президенту Путину", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о звонке в присутствии европейских коллег.
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп
Трамп: звонить Путину в присутствии лидеров ЕС было бы неуважительно к нему

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не общался по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в присутствии европейских лидеров, сочтя это неуважительным по отношению к главе РФ.
"Я не делал этого в их присутствии, я подумал, что это было бы неуважительно к президенту Путину", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о звонке в присутствии европейских коллег.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Трамп ответил на вопрос о размещении американских войск на Украине
