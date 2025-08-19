Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько американцев боятся, что ИИ оставит их без работы - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 19.08.2025 (обновлено: 14:52 19.08.2025)
https://ria.ru/20250819/ssha-2036295729.html
Опрос показал, сколько американцев боятся, что ИИ оставит их без работы
Опрос показал, сколько американцев боятся, что ИИ оставит их без работы - РИА Новости, 19.08.2025
Опрос показал, сколько американцев боятся, что ИИ оставит их без работы
Более 70% американцев боятся, что искусственный интеллект (ИИ) может оставить большое число людей без работы, следует из опроса агентства Рейтер и компании... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:39:00+03:00
2025-08-19T14:52:00+03:00
в мире
сша
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036300097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fde6a9ea647bdcdc731074e4aec22192.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 70% американцев боятся, что искусственный интеллект (ИИ) может оставить большое число людей без работы, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. Согласно результатам опроса, 71% американцев обеспокоен тем, что ИИ "лишит слишком много людей своей работы навсегда". У жителей США есть и другие опасения в связи с искусственным интеллектом: 77% опрошенных боятся, что технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для раздувания политического хаоса, еще 61% обеспокоен из-за того, как много электричества необходимо для ИИ, а две трети респондентов опасаются, что человечество может и вовсе отказаться от общения с другими людьми в пользу ИИ. Кроме того, по мнению 48% опрошенных, правительство не должно использовать ИИ для определения военных целей. Еще 40% считают, что ИИ не сможет улучшить образование, в то время как 36% с этим тезисом не согласны. Опрос проводился 13-18 августа среди 4466 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта. Ранее издание Newsweek опубликовало результаты исследования компании по безопасности Anagram, из которого следует, что около половины американцев используют запрещенные инструменты с искусственным интеллектом на работе, а почти 60% доверяют ИИ конфиденциальную информацию о своем работодателе и личные данные клиентов.
https://ria.ru/20250816/google-2035735321.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036300097_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_0e4e79cdee6dfbe73fd9f0034c39c75b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, технологии
В мире, США, Технологии
Опрос показал, сколько американцев боятся, что ИИ оставит их без работы

Ipsos: более 70% американцев боятся, что ИИ оставит людей без работы навсегда

© Getty Images / MaskotДевушка в офисе
Девушка в офисе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© Getty Images / Maskot
Девушка в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 70% американцев боятся, что искусственный интеллект (ИИ) может оставить большое число людей без работы, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, 71% американцев обеспокоен тем, что ИИ "лишит слишком много людей своей работы навсегда". У жителей США есть и другие опасения в связи с искусственным интеллектом: 77% опрошенных боятся, что технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для раздувания политического хаоса, еще 61% обеспокоен из-за того, как много электричества необходимо для ИИ, а две трети респондентов опасаются, что человечество может и вовсе отказаться от общения с другими людьми в пользу ИИ.
Кроме того, по мнению 48% опрошенных, правительство не должно использовать ИИ для определения военных целей. Еще 40% считают, что ИИ не сможет улучшить образование, в то время как 36% с этим тезисом не согласны.
Опрос проводился 13-18 августа среди 4466 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.
Ранее издание Newsweek опубликовало результаты исследования компании по безопасности Anagram, из которого следует, что около половины американцев используют запрещенные инструменты с искусственным интеллектом на работе, а почти 60% доверяют ИИ конфиденциальную информацию о своем работодателе и личные данные клиентов.
Девушки с ноутбуками на фоне логотипа Google - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
ИИ-помощник от Google стал доступен для россиян
16 августа, 06:36
 
В миреСШАТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала