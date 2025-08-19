Опрос показал, сколько американцев боятся, что ИИ оставит их без работы
Ipsos: более 70% американцев боятся, что ИИ оставит людей без работы навсегда
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Более 70% американцев боятся, что искусственный интеллект (ИИ) может оставить большое число людей без работы, следует из опроса агентства Рейтер и компании Ipsos.
Согласно результатам опроса, 71% американцев обеспокоен тем, что ИИ "лишит слишком много людей своей работы навсегда". У жителей США есть и другие опасения в связи с искусственным интеллектом: 77% опрошенных боятся, что технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для раздувания политического хаоса, еще 61% обеспокоен из-за того, как много электричества необходимо для ИИ, а две трети респондентов опасаются, что человечество может и вовсе отказаться от общения с другими людьми в пользу ИИ.
Кроме того, по мнению 48% опрошенных, правительство не должно использовать ИИ для определения военных целей. Еще 40% считают, что ИИ не сможет улучшить образование, в то время как 36% с этим тезисом не согласны.
Опрос проводился 13-18 августа среди 4466 взрослых американцев. Погрешность составляет два процентных пункта.
Ранее издание Newsweek опубликовало результаты исследования компании по безопасности Anagram, из которого следует, что около половины американцев используют запрещенные инструменты с искусственным интеллектом на работе, а почти 60% доверяют ИИ конфиденциальную информацию о своем работодателе и личные данные клиентов.
