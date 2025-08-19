Рейтинг@Mail.ru
В США задержали участницу протестов, угрожавшую Трампу убийством
11:13 19.08.2025
В США задержали участницу протестов, угрожавшую Трампу убийством
В США задержали участницу протестов, угрожавшую Трампу убийством - РИА Новости, 19.08.2025
В США задержали участницу протестов, угрожавшую Трампу убийством
Американские правоохранители задержали участницу протестов в Вашингтоне против федеральных мер по борьбе с преступностью в столице и предъявили ей обвинения в...
в мире
вашингтон (штат)
сша
колумбия
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Американские правоохранители задержали участницу протестов в Вашингтоне против федеральных мер по борьбе с преступностью в столице и предъявили ей обвинения в угрозах убийством президенту США Дональду Трампу онлайн, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы. "(Задержанная - ред.) хотела "отомстить" за все жизни, потерянные во время пандемии COVID-19, которые она связывала с администрацией президента и его позицией по вакцинации", - цитирует газета слова агента секретной службы США в обвинительном документе, поданном в суд. Согласно информации издания, секретная служба обнаружила аккаунты в соцсетях, связанные с 49-летней Натали Роуз Джонс, где с начала августа в различных публикациях содержались призывы к задержанию и отставке Трампа, а сам он был назван там террористом и нацистом. В офисе прокурора округа Колумбия Джанин Пирро заявили, что в комментариях Джонс в соцсетях содержались в том числе угрозы убийством Трампу, пишет газета. По информации издания, онлайн-угрозы начались еще до принятия мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне, а на первом допросе женщина призналась, что готова была бы убить президента, если бы у нее была такая возможность. Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
вашингтон (штат)
сша
колумбия
В США задержали участницу протестов, угрожавшую Трампу убийством

WP: участницу протестов в Вашингтоне задержали за угрозы убить Трампа

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Американские правоохранители задержали участницу протестов в Вашингтоне против федеральных мер по борьбе с преступностью в столице и предъявили ей обвинения в угрозах убийством президенту США Дональду Трампу онлайн, сообщает газета Washington Post со ссылкой на судебные документы.
"(Задержанная - ред.) хотела "отомстить" за все жизни, потерянные во время пандемии COVID-19, которые она связывала с администрацией президента и его позицией по вакцинации", - цитирует газета слова агента секретной службы США в обвинительном документе, поданном в суд.
Согласно информации издания, секретная служба обнаружила аккаунты в соцсетях, связанные с 49-летней Натали Роуз Джонс, где с начала августа в различных публикациях содержались призывы к задержанию и отставке Трампа, а сам он был назван там террористом и нацистом.
В офисе прокурора округа Колумбия Джанин Пирро заявили, что в комментариях Джонс в соцсетях содержались в том числе угрозы убийством Трампу, пишет газета.
По информации издания, онлайн-угрозы начались еще до принятия мер по борьбе с преступностью в Вашингтоне, а на первом допросе женщина призналась, что готова была бы убить президента, если бы у нее была такая возможность.
Ранее Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник заявил, что силы нацгвардии будут прибывать в столицу в течение ближайших недель и останутся там так долго, как потребует Трамп. Корреспондент РИА Новости ранее передавал, что в ответ на меры президента жители Вашингтона регулярно выходят на стихийные протесты.
