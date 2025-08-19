https://ria.ru/20250819/ssha-2036228661.html
WSJ предположил, как США могут заставить Украину заключить сделку
WSJ предположил, как США могут заставить Украину заключить сделку - РИА Новости, 19.08.2025
WSJ предположил, как США могут заставить Украину заключить сделку
США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T09:37:00+03:00
2025-08-19T09:37:00+03:00
2025-08-19T09:37:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. США могут использовать обмен разведданными в качестве одного из механизмов давления на Украину для заключения сделки по урегулированию, которое может быть невыгодно Киеву, пишет газета Wall Street Journal. "США могут использовать обмен разведданными для достижения соглашения", - пишет издание. Wall Street Journal также отмечает со ссылкой на источники, что хотя пауза в обмене разведданными, которая произошла в марте, была кратковременной, некогда очень тесные отношения между представителями и сотрудниками американских и украинских разведок ухудшились. Ранее в Пентагоне сообщили РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250819/ssha-2036201499.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
WSJ предположил, как США могут заставить Украину заключить сделку
WSJ: США могут использовать обмен разведданными для давления на Украину