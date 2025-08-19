https://ria.ru/20250819/ssha-2036215392.html
Американцев призвали избегать поддельных игрушек Лабубу
Американцев призвали избегать поддельных игрушек Лабубу - РИА Новости, 19.08.2025
Американцев призвали избегать поддельных игрушек Лабубу
Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T07:51:00+03:00
2025-08-19T07:51:00+03:00
2025-08-19T07:51:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021796318_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_873ac0548b7c5b0fa4d1c4dca061cb49.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к гибели маленьких детей, и призвала американцев избегать подделок. "Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпускает срочное предупреждение для потребителей о поддельных плюшевых куклах Лабубу, которые представляют серьезную опасность удушья и смерти для маленьких детей", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Комиссия представила инструкцию, как не нарваться на подделку. Американцам рекомендовали в том числе избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы они соответствовали оригиналу. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.
https://ria.ru/20250525/prodazhi-2018941620.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021796318_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_083337f263aae8a8147a72d9651540a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Американцев призвали избегать поддельных игрушек Лабубу
В США выпустили предупреждение об опасности поддельных игрушек Лабубу
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к гибели маленьких детей, и призвала американцев избегать подделок.
"Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпускает срочное предупреждение для потребителей о поддельных плюшевых куклах Лабубу, которые представляют серьезную опасность удушья и смерти для маленьких детей", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Комиссия представила инструкцию, как не нарваться на подделку. Американцам рекомендовали в том числе избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы они соответствовали оригиналу.
Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.