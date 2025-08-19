https://ria.ru/20250819/ssha-2036215392.html

Американцев призвали избегать поддельных игрушек Лабубу

Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к...

в мире

сша

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Комиссия по безопасности потребительских товаров США опубликовала предупреждение о серьезной опасности поддельных игрушек Лабубу, которые могут привести к гибели маленьких детей, и призвала американцев избегать подделок. "Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпускает срочное предупреждение для потребителей о поддельных плюшевых куклах Лабубу, которые представляют серьезную опасность удушья и смерти для маленьких детей", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Комиссия представила инструкцию, как не нарваться на подделку. Американцам рекомендовали в том числе избегать распродаж и проверять число зубов на игрушке, чтобы они соответствовали оригиналу. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Лабубу представляет из себя эльфа-монстрика с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Ранее Лабубу обрел большую популярность в виде маленьких пушистых игрушек, которые продаются в формате blind box: закрытых коробках, которые можно открыть только после покупки.

сша

