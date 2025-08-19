Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на грузовом судне недалеко от порта Балтимора в США прогремел взрыв
07:47 19.08.2025 (обновлено: 08:17 19.08.2025)
СМИ: на грузовом судне недалеко от порта Балтимора в США прогремел взрыв
Взрыв произошел на судне, перевозящем уголь, недалеко от порта Балтимора в США, обошлось без жертв, сообщает телеканал NBC.
в мире
балтимор
сша
мэриленд
nbc
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на судне, перевозящем уголь, недалеко от порта Балтимора в США, обошлось без жертв, сообщает телеканал NBC. "В понедельник вечером власти сообщили, что на грузовом судне, перевозившем уголь в Балтиморе, произошел взрыв, в результате которого начался пожар и в небо поднялся столб дыма. Никто не пострадал", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что во время взрыва судно проходило недалеко от места прошлогоднего обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки. Возникший пожар был вскоре потушен. Весной 2024 года марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост KeyBridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
балтимор
сша
мэриленд
в мире, балтимор, сша, мэриленд, nbc
В мире, Балтимор, США, Мэриленд, NBC
NBC: на грузовом судне недалеко от порта Балтимора в США прогремел взрыв

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на судне, перевозящем уголь, недалеко от порта Балтимора в США, обошлось без жертв, сообщает телеканал NBC.
"В понедельник вечером власти сообщили, что на грузовом судне, перевозившем уголь в Балтиморе, произошел взрыв, в результате которого начался пожар и в небо поднялся столб дыма. Никто не пострадал", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что во время взрыва судно проходило недалеко от места прошлогоднего обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки. Возникший пожар был вскоре потушен.
Весной 2024 года марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост KeyBridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
При взрыве на заводе в Пенсильвании погиб человек
11 августа, 21:33
 
