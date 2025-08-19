Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
03:40 19.08.2025
Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине
Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине - РИА Новости, 19.08.2025
Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине
США надеются, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине удастся достичь на трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, американского... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T03:40:00+03:00
2025-08-19T03:40:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
встреча путина и трампа на аляске
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США надеются, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине удастся достичь на трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил государственный секретарь Марко Рубио. "Президент (Трамп - ред.) предложил Зеленскому и Путину встретиться, так что мы сейчас работаем над этим, чтобы попытаться организовать их встречу в каком-нибудь месте, что, опять же, было бы беспрецедентным. Если она пройдет хорошо, надеюсь, следующая встреча будет встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы надеемся заключить соглашение", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Рубио добавил, что лично присутствовал при телефонном разговоре лидеров России и США.
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, встреча путина и трампа на аляске
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине

Рубио: США надеются достичь соглашения на встрече Путина, Трампа и Зеленского

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США надеются, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине удастся достичь на трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил государственный секретарь Марко Рубио.
"Президент (Трамп - ред.) предложил Зеленскому и Путину встретиться, так что мы сейчас работаем над этим, чтобы попытаться организовать их встречу в каком-нибудь месте, что, опять же, было бы беспрецедентным. Если она пройдет хорошо, надеюсь, следующая встреча будет встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы надеемся заключить соглашение", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Рубио добавил, что лично присутствовал при телефонном разговоре лидеров России и США.
США работают над гарантиями безопасности Украины, заявил Рубио
Заголовок открываемого материала