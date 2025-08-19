https://ria.ru/20250819/ssha-2036201499.html

Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине

Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине

Рубио рассказал, когда США хотят добиться сделки по Украине

США надеются, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине удастся достичь на трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, американского... РИА Новости, 19.08.2025

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США надеются, что соглашения по урегулированию конфликта на Украине удастся достичь на трехсторонней встрече президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил государственный секретарь Марко Рубио. "Президент (Трамп - ред.) предложил Зеленскому и Путину встретиться, так что мы сейчас работаем над этим, чтобы попытаться организовать их встречу в каком-нибудь месте, что, опять же, было бы беспрецедентным. Если она пройдет хорошо, надеюсь, следующая встреча будет встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы надеемся заключить соглашение", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News. Рубио добавил, что лично присутствовал при телефонном разговоре лидеров России и США.

