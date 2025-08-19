https://ria.ru/20250819/ssha-2036200242.html
США больше не дают Украине оружие, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США больше не дают Украине оружие, а продают его, получая деньги от европейских стран, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News по итогам переговоров в Белом доме. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
