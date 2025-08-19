Рейтинг@Mail.ru
США больше не дают Украине оружие, заявил Рубио
03:22 19.08.2025
США больше не дают Украине оружие, заявил Рубио
США больше не дают Украине оружие, а продают его, получая деньги от европейских стран, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 19.08.2025
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США больше не дают Украине оружие, а продают его, получая деньги от европейских стран, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News по итогам переговоров в Белом доме. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
в мире, украина, сша, марко рубио, дональд трамп, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США больше не дают Украине оружие, а продают его, получая деньги от европейских стран, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы больше не даем Украине оружие. Мы больше не даем Украине деньги. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News по итогам переговоров в Белом доме.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Рубио назвал встречу Трампа с Зеленским и лидерами ЕС беспрецедентной
