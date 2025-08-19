Украинский терроризм стал угрозой для США

https://ria.ru/20250819/ssha-2036135214.html

Главное эхо встречи в Анкоридже отражается в информационном поле, но есть и второй фон, где звучат не слова глав государств, а взрывы.К счастью, благодаря работе наших спецслужб часть их так и осталась теоретической. ФСБ отчиталась в успешном перехвате автомобиля с гибридной силовой установкой. Стараниями террористов из СБУ машина была начинена вспененной взрывчаткой, которая должна была сдетонировать в момент проезда через Крымский мост. Из опубликованной оперативной информации известно, что автомобиль, как и в случае с терактом в октябре 2022 года, достаточно долгое время петлял по соседним странам, чтобы запутать российских таможенников и сбить со следа наших оперативников. Три года назад начиненный взрывчаткой грузовик отметился в Турции и Болгарии, на этот же раз машина-убийца въехала в Россию из Грузии.К огромной радости, наши спецслужбы сработали на упреждение и тем самым спасли не только красавец-мост, но и кучу жизней, включая водителя, которого украинские организаторы заочно определили в смертники, попросив всего лишь перегнать автомобиль в Крым и пообещав за это нехитрое дело кругленькую сумму.Это не первая и, к сожалению, не последняя попытка киевского режима не переломить провальный ход боевых действий на фронтах, а посеять страх внутри России, вызвать постоянную тревожность, обрушить логистику Крымского полуострова, вновь ставшего государственной здравницей, чей бюджет в изрядной степени зависит от успешности работы туристического кластера. По официальным данным за 2024-й, турпоток на полуостров вырос в соотношении год к году на 16 процентов, до шести миллионов человек, принеся в республиканскую казну только налоговых отчислений в размере 4,4 миллиарда рублей, что эквивалентно семи процентам ВВП Крыма. Глава СБУ Василий Малюк, признанный в России террористом, в своем недавнем интервью прямо признался, что Крымский мост является основной и в некотором роде даже сакральной целью террористических атак Киева.Но в целом поле, на котором Украина открыто перешла к методам террора, гораздо шире, а все мало-мальски значимые операции строго синхронизированы с геополитическими событиями. Вот краткая хроника событий всего лишь за прошлую неделю, когда шла авральная подготовка к встрече на Аляске.Тринадцатое августа: министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что Украина осознанно нанесла прицельный удар БПЛА по распределительной станции магистрального нефтепровода "Дружба" в Брянской области.Пятнадцатое августа, утро: Киев обвинил Россию в нанесении ракетного удара по рынку в городе Сумы. До встречи Владимира Путина и Дональда Трампа остаются считаные часы.Восемнадцатое августа: над Смоленской АЭС средствами РЭБ подавлен и рухнул украинский БПЛА, в результате взрыва на здании третьего энергоблока повреждено остекление. ФСБ перехватывает машину с аккумулятором, куда помещено почти полтора центнера взрывчатки, предназначенной для подрыва Крымского моста.С разницей в несколько часов ВСУ вновь наносят удар по распределительной станции МНП "Дружба", причем в этот раз прокачка нефти остановилась. На возмущение все того же Сийярто министр иностранных дел Украины Сибига на своей странице в соцсети отписал хамское "Отправляйте жалобы вашим друзьям в Москве".Это только из крупных событий. Попытки организовать теракты, вроде последнего в Кировской области, где был задержан молодой человек, собиравшийся по заданию украинских кураторов поджечь релейный шкаф на железнодорожном перегоне, уже давно стали рутиной.Вчерашняя плотность террористических атак, естественно, не случайна — и была откровенно заточена под встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.Военная историография обоснованно считает увеличение количества терактов опосредованным признанием невозможности одержать победу на поле боя. Это действительно так, но только в среднесрочной перспективе. А вот на коротких исторических отрезках это — инструмент сиюминутных политических манипуляций. В данном случае Украина и Евросоюз вкупе с Лондоном формируют пресловутый фон для переговоров. Загодя создается максимально негативный бэкграунд, снижающий даже теоретическую возможность договориться.Понимает ли это Трамп? Безусловно. Он давно в политике, да и в команде у него вовсе не слабоумные второгодники, все эти схемы прозрачны и читаются.На что рассчитывают Лондон и Брюссель? Скорее всего, на дальнейшее затягивание войны, что одновременно повлечет продолжение финансовых расходов и людских потерь для Москвы, а также "потерю лица" лично Дональдом Трампом, который за неполный год у руля Соединенных Штатов разломал старую систему взаимодействия внутри коллективного Запада. Еще год назад этот самый Запад считался монолитом, но Трамп открыто показал, как говорится, кто в песочнице главный. Подобная смена ролей унизительна и априори не устраивает европейские центры силы, а потому в ход идет Зеленский с его карманными террористами.К слову, Зеленский — идеальный инструмент для опосредованного противостояния России, США и их союзникам. Он выступает в роли громоотвода, принимающего на себя весь негатив. Ведь это он еще 6 августа официально заявил, что согласовал с Василием Малюком ряд новых террористических операций. Он сорвал прошлую встречу в Овальном кабинете. Его ручные боевики дважды ударили по нефтепроводу "Дружба", от которого зависит энергобезопасность Венгрии. Последняя крайне раздражает своей независимой политикой бюрократов в Брюсселе, но поделать там ничего не могут, ведь у Виктора Орбана прекрасные отношения с новым американским президентом.Зеленский готов взрывать, стрелять, бить ракетами и дронами по любым целям, лишь бы только и дальше оставаться у власти. А это автоматически поднимает вопрос, насколько в принципе возможны мирные договоренности с киевским режимом и его лидером.

