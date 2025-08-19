https://ria.ru/20250819/sputnik-2036300662.html

Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран

Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран - РИА Новости, 19.08.2025

Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран

В штаб-квартире международной медиагруппы "Россия сегодня" торжественно открылся очный модуль проекта SputnikPro, реализуемый совместно с Россотрудничеством в... РИА Новости, 19.08.2025

Москва, 19 августа – РИА Новости. В штаб-квартире международной медиагруппы "Россия сегодня" торжественно открылся очный модуль проекта SputnikPro, реализуемый совместно с Россотрудничеством в рамках программы "Новое поколение". Впервые сессия проекта проводится специально для пишущих журналистов и посвящена различным аспектам работы с текстами.В стажировке принимают 25 молодых журналистов из разных уголков мира: Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Болгарии, Вьетнама, Индии, Катара, Ливана, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Республики Конго, Сербии, Таиланда, Танзании, Туниса, Турции, Уганды и ЮАР.На церемонии открытия директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков рассказал участникам о проектах медиагруппы и перспективах развития глобальной медиасистемы.Участники поделились своими впечатлениями и ожиданиями от программы.Норин Наджиб Аль Тавади, представитель информационного агентства Бахрейна BNAотметила: "Стажировка SputnikPro — ценная возможность понять медийную среду в России, кроме того, общение с делегатами из других стран дает возможность увидеть различные точки зрения, обогащающие дискуссию раскрывающие общие вызовы, стоящие перед современными СМИ. В меняющейся среде чрезвычайно важно налаживать мосты взаимопонимания, особенно для профессионалов в сфере СМИ, которые являются важными катализаторами формирования общественного дискурса и играют жизненно важную роль в развитии диалога и решении глобальных проблем"."На церемонии открытия Василий Пушков красноречиво и с юмором поделился своими взглядами на непрерывно развивающееся медиапространство в мире, подверженном влиянию множества факторов, способных кардинально повернуть тенденции в любой момент. Я с нетерпением жду следующих воркшопов, так как пришел на программу открытый к новому опыту, чтобы в дальнейшем применять полученные навыки в своей работе в Южной Африке", — добавил Мензи Сифесиле Мламбо, журналист медиахолдинга Independent Media South Africa.Сессия проекта продлится до 21 августа включительно.

sputnik