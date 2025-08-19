Рейтинг@Mail.ru
Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/sputnik-2036300662.html
Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран
Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран - РИА Новости, 19.08.2025
Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран
В штаб-квартире международной медиагруппы "Россия сегодня" торжественно открылся очный модуль проекта SputnikPro, реализуемый совместно с Россотрудничеством в... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T14:53:00+03:00
2025-08-19T14:53:00+03:00
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036298996_0:102:3074:1831_1920x0_80_0_0_e3d31be88e122ecb85fe541d932f5b06.jpg
Москва, 19 августа – РИА Новости. В штаб-квартире международной медиагруппы "Россия сегодня" торжественно открылся очный модуль проекта SputnikPro, реализуемый совместно с Россотрудничеством в рамках программы "Новое поколение". Впервые сессия проекта проводится специально для пишущих журналистов и посвящена различным аспектам работы с текстами.В стажировке принимают 25 молодых журналистов из разных уголков мира: Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Болгарии, Вьетнама, Индии, Катара, Ливана, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Республики Конго, Сербии, Таиланда, Танзании, Туниса, Турции, Уганды и ЮАР.На церемонии открытия директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков рассказал участникам о проектах медиагруппы и перспективах развития глобальной медиасистемы.Участники поделились своими впечатлениями и ожиданиями от программы.Норин Наджиб Аль Тавади, представитель информационного агентства Бахрейна BNAотметила: "Стажировка SputnikPro — ценная возможность понять медийную среду в России, кроме того, общение с делегатами из других стран дает возможность увидеть различные точки зрения, обогащающие дискуссию раскрывающие общие вызовы, стоящие перед современными СМИ. В меняющейся среде чрезвычайно важно налаживать мосты взаимопонимания, особенно для профессионалов в сфере СМИ, которые являются важными катализаторами формирования общественного дискурса и играют жизненно важную роль в развитии диалога и решении глобальных проблем"."На церемонии открытия Василий Пушков красноречиво и с юмором поделился своими взглядами на непрерывно развивающееся медиапространство в мире, подверженном влиянию множества факторов, способных кардинально повернуть тенденции в любой момент. Я с нетерпением жду следующих воркшопов, так как пришел на программу открытый к новому опыту, чтобы в дальнейшем применять полученные навыки в своей работе в Южной Африке", — добавил Мензи Сифесиле Мламбо, журналист медиахолдинга Independent Media South Africa.Сессия проекта продлится до 21 августа включительно.
https://ria.ru/20250815/sputnik-2035560317.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036298996_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_7fde8646d3aaaa22048eb6345b68e5f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
sputnik
Sputnik

Стартовал очный модуль SputnikPro с участием 25 журналистов из 19 стран

© РИА Новости / Мария ДевахинаSputnikPro: лекция "Будущее международной медиаиндустрии"
SputnikPro: лекция Будущее международной медиаиндустрии - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
SputnikPro: лекция "Будущее международной медиаиндустрии"
Читать ria.ru в
Дзен
Москва, 19 августа – РИА Новости. В штаб-квартире международной медиагруппы "Россия сегодня" торжественно открылся очный модуль проекта SputnikPro, реализуемый совместно с Россотрудничеством в рамках программы "Новое поколение". Впервые сессия проекта проводится специально для пишущих журналистов и посвящена различным аспектам работы с текстами.
В стажировке принимают 25 молодых журналистов из разных уголков мира: Алжира, Бангладеш, Бахрейна, Болгарии, Вьетнама, Индии, Катара, Ливана, Монголии, Никарагуа, Пакистана, Республики Конго, Сербии, Таиланда, Танзании, Туниса, Турции, Уганды и ЮАР.
На церемонии открытия директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков рассказал участникам о проектах медиагруппы и перспективах развития глобальной медиасистемы.
© РИА Новости / Мария ДевахинаSputnikPro: лекция "Будущее международной медиаиндустрии"
SputnikPro: лекция Будущее международной медиаиндустрии
SputnikPro: лекция "Будущее международной медиаиндустрии"
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 3
© РИА Новости / Мария ДевахинаДиректор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков на открытии проекта SputnikPro
Директор по международному сотрудничеству медиагруппы Россия сегодня Василий Пушков на открытии проекта SputnikPro
Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков на открытии проекта SputnikPro
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 3
© РИА Новости / Мария ДевахинаSputnikPro: лекция "Будущее международной медиаиндустрии"
SputnikPro: лекция Будущее международной медиаиндустрии
SputnikPro: лекция "Будущее международной медиаиндустрии"
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 3
SputnikPro: лекция "Будущее международной медиаиндустрии"
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 3
Директор по международному сотрудничеству медиагруппы "Россия сегодня" Василий Пушков на открытии проекта SputnikPro
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 3
SputnikPro: лекция "Будущее международной медиаиндустрии"
© РИА Новости / Мария Девахина
3 из 3
Участники поделились своими впечатлениями и ожиданиями от программы.
Норин Наджиб Аль Тавади, представитель информационного агентства Бахрейна BNAотметила: "Стажировка SputnikPro — ценная возможность понять медийную среду в России, кроме того, общение с делегатами из других стран дает возможность увидеть различные точки зрения, обогащающие дискуссию раскрывающие общие вызовы, стоящие перед современными СМИ. В меняющейся среде чрезвычайно важно налаживать мосты взаимопонимания, особенно для профессионалов в сфере СМИ, которые являются важными катализаторами формирования общественного дискурса и играют жизненно важную роль в развитии диалога и решении глобальных проблем".
"На церемонии открытия Василий Пушков красноречиво и с юмором поделился своими взглядами на непрерывно развивающееся медиапространство в мире, подверженном влиянию множества факторов, способных кардинально повернуть тенденции в любой момент. Я с нетерпением жду следующих воркшопов, так как пришел на программу открытый к новому опыту, чтобы в дальнейшем применять полученные навыки в своей работе в Южной Африке", — добавил Мензи Сифесиле Мламбо, журналист медиахолдинга Independent Media South Africa.
Сессия проекта продлится до 21 августа включительно.
Участники интенсивного курса SputnikPro для национальной телерадиовещательной компании Буркина-Фасо RTB - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо
15 августа, 16:11
 
Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала