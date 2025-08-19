https://ria.ru/20250819/spetstekhnika-2036350080.html
Коммунальные службы Московской области начали готовить спецтехнику к зиме
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Коммунальные службы Московской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду, они проверяют и готовят технику, а также обеспечивают бригады всем необходимым, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Специалисты проводят полный техосмотр всей уборочной техники. Одновременно заключаются договоры на ее ремонт и закупаются все необходимые запчасти и расходные материалы.
"На этой неделе проводим большую отраслевую встречу с руководителями МБУ, в том числе, для обсуждения хода подготовительных работ. Более подробно в формате дискуссии обсудим, на что предстоит сделать упор, определим приоритетные векторы на ближайшие месяцы. В этом году мы расширили чек-лист, включили в него работу в системе "Яндекс.Вектор", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Он также сообщил, что в связи с прогнозами снежной зимы будет проработан вопрос привлечения дополнительных ресурсов и бригад для обеспечения бесперебойной работы. Было подчеркнуто, что укомплектованность штата должна составлять не менее 95% от установленной нормы.
Параллельно коммунальные службы обеспечивают необходимым инвентарем. Запланирована закупка базовых комплектов — по три снеговые лопаты и два ледоруба для каждого специалиста.
Оценка готовности муниципальных бюджетных учреждений будет проводиться до 1 октября.