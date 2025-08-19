Рейтинг@Mail.ru
Коммунальные службы Московской области начали готовить спецтехнику к зиме - РИА Новости, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:08 19.08.2025
https://ria.ru/20250819/spetstekhnika-2036350080.html
Коммунальные службы Московской области начали готовить спецтехнику к зиме
Коммунальные службы Московской области начали готовить спецтехнику к зиме - РИА Новости, 19.08.2025
Коммунальные службы Московской области начали готовить спецтехнику к зиме
Коммунальные службы Московской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду, они проверяют и готовят технику, а также обеспечивают бригады всем... РИА Новости, 19.08.2025
2025-08-19T17:08:00+03:00
2025-08-19T17:08:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
зима (время года)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994789880_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_a10fa4b50582c30e7f0964f025debb48.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Коммунальные службы Московской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду, они проверяют и готовят технику, а также обеспечивают бригады всем необходимым, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Специалисты проводят полный техосмотр всей уборочной техники. Одновременно заключаются договоры на ее ремонт и закупаются все необходимые запчасти и расходные материалы. "На этой неделе проводим большую отраслевую встречу с руководителями МБУ, в том числе, для обсуждения хода подготовительных работ. Более подробно в формате дискуссии обсудим, на что предстоит сделать упор, определим приоритетные векторы на ближайшие месяцы. В этом году мы расширили чек-лист, включили в него работу в системе "Яндекс.Вектор", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он также сообщил, что в связи с прогнозами снежной зимы будет проработан вопрос привлечения дополнительных ресурсов и бригад для обеспечения бесперебойной работы. Было подчеркнуто, что укомплектованность штата должна составлять не менее 95% от установленной нормы. Параллельно коммунальные службы обеспечивают необходимым инвентарем. Запланирована закупка базовых комплектов — по три снеговые лопаты и два ледоруба для каждого специалиста. Оценка готовности муниципальных бюджетных учреждений будет проводиться до 1 октября.
https://ria.ru/20250819/pervoklassniki-2036322125.html
https://ria.ru/20250819/kardio-2036311608.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994789880_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_2f46f7a8e62a0cf5640016e133f7c22f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), зима (время года)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зима (время года)
Коммунальные службы Московской области начали готовить спецтехнику к зиме

Коммунальные службы Подмосковья начали готовить спецтехнику к зиме и осени

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСнегоуборочная машина
Снегоуборочная машина - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Снегоуборочная машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Коммунальные службы Московской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду, они проверяют и готовят технику, а также обеспечивают бригады всем необходимым, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Специалисты проводят полный техосмотр всей уборочной техники. Одновременно заключаются договоры на ее ремонт и закупаются все необходимые запчасти и расходные материалы.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Первоклассники в Московской области получили подарочные наборы к школе
Вчера, 16:00
"На этой неделе проводим большую отраслевую встречу с руководителями МБУ, в том числе, для обсуждения хода подготовительных работ. Более подробно в формате дискуссии обсудим, на что предстоит сделать упор, определим приоритетные векторы на ближайшие месяцы. В этом году мы расширили чек-лист, включили в него работу в системе "Яндекс.Вектор", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба.
Он также сообщил, что в связи с прогнозами снежной зимы будет проработан вопрос привлечения дополнительных ресурсов и бригад для обеспечения бесперебойной работы. Было подчеркнуто, что укомплектованность штата должна составлять не менее 95% от установленной нормы.
Параллельно коммунальные службы обеспечивают необходимым инвентарем. Запланирована закупка базовых комплектов — по три снеговые лопаты и два ледоруба для каждого специалиста.
Оценка готовности муниципальных бюджетных учреждений будет проводиться до 1 октября.
Врач смотрит на электрокардиографию пациента в кабинете Мое здоровье - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Минздрав МО рассказал о работе кардиопульта при станции скорой помощи
Вчера, 15:29
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Зима (время года)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала